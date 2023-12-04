مدمرة أميركية تسقط طائرات مسيرة استهدفت سفن شحن في البحر الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 4 كانون الأول (بترا)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن مدمرة أميركية أسقطت طائرات مسيرة أمس الأحد خلال تقديمها الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن.

ونقلت واشنطن تايمز، عن (سنتكوم) بيانا جاء فيه، "وقعت اليوم 4 هجمات على 3 سفن تجارية تبحر بشكل منفصل في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، وأن المدمرة (يو أس أس كارني) من فئة آرلي بيرك استجابت لنداءات استغاثة من السفن وقدمت لها المساعدة، وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة كانت متجهة إلى المدمرة خلال النهار".

ورصدت المدمرة كارني صاروخا أطلق من اليمن وسقط قرب سفينة (يونيتي إكسبلورر) التي ترفع علم جزر البهاماس، وأبلغت السفينة لاحقا عن إصابتها بأضرار طفيفة جراء صاروخ آخر، كما أبلغت سفينة الشحن (نمبر 9) التي ترفع علم بنما عن وقوع أضرار مادية بسبب صاروخ أطلق من اليمن، في حين أفادت سفينة (صوفي 2) التي ترفع أيضا علم بنما عن إصابتها لكن لم تقع أي خسائر بشرية بين أفراد طاقمها.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

04/12/2023 06:29:46