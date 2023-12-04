جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 4 كانون الأول (بترا)- يعقد أعضاء مجلس الأمن اليوم الاثنين جلسة مشاورات مغلقة تحت البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

ومن المتوقع أن تقدم رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، إحاطة إلى الأعضاء بهذا الشأن.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي في المجلس، طلبت عقد الجلسة بسبب "استئناف الأعمال العدائية المقلق للغاية واستمرار الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة".

إلى ذلك، قدمت الإمارات مشروع قرار، يجري التفاوض بشأنه بين أعضاء المجلس لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

-- (بترا)

م د/ف ج

04/12/2023 06:22:46