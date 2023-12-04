جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 4 كانون الأول (بترا)- يعقد أعضاء مجلس الأمن اليوم الاثنين جلسة مشاورات مغلقة تحت البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
ومن المتوقع أن تقدم رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، إحاطة إلى الأعضاء بهذا الشأن.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي في المجلس، طلبت عقد الجلسة بسبب "استئناف الأعمال العدائية المقلق للغاية واستمرار الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة".
إلى ذلك، قدمت الإمارات مشروع قرار، يجري التفاوض بشأنه بين أعضاء المجلس لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
-- (بترا)
م د/ف ج
04/12/2023 06:22:46
MENAFN04122023000117011021ID1107530234
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