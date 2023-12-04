أجواء دافئة في معظم المناطق اليوم وأمطار بمختلف المناطق ظهر الغد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الأول (بترا)-ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، حيث تسود أجواء دافئة نسبياً إلى دافئة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل بإذن الله الامطار في أماكن متفرقة من المملكة بدءاً من المناطق الجنوبية، يتوقع في ساعات الليل أن تكون غزيرة أحيانا، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت ومدينة العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار قبل الهطول المطري خاصة في المناطق الشرقية، تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية.

يطرأ الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات من المطر في أقصى شمال وشرق المملكة قد يصحبها الرعد في أقصى الشمال الشرقي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وتبقى الأجواء الخميس، غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 23 - 12 درجات مئوية، وفي غرب عمان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 11 وفي مرتفعات الشراة 22 - 10، وفي مناطق البادية 25 - 10 وفي مناطق السهول 23 - 11، وفي الأغوار الشمالية 28 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 16، وفي البحر الميت 29 - 17، وفي خليج العقبة 30 - 18 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

04/12/2023 06:20:33