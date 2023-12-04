تايلور سويفت تدخل التاريخ.. تحتل 5 مراكز فى الـ10 الأولى لقائمة Billboard

MENAFN - Youm7) تواصل النجمة العالمية تايلور سويفت تحقيق الإنجازات الموسيقية، حيث أصبحت المغنية وكاتبة الأغاني، البالغة من العمر 33 عامًا، هذا الأسبوع أول فنان موسيقي حي في التاريخ لديه خمسة ألبومات في وقت واحد ضمن المراكز العشرة الأولى في قائمةBillboard 200للأسبوع الذي يبدأ في 9 ديسمبر.

تايلور سويفت

وحسب ما ذكر موقع ديلي ميل الفائزة بجائزة جرامي هي أول مؤدي حي يحقق هذا الإنجاز منذ أن تم دمج المخطط في قائمة واحدة بين الألبومات الأحادية والستيريو في أغسطس 1963، قبل أكثر من 60 عامًا.

وشملت المراكز العشرة الأولى ألبومات سويفت 1989 (Taylor's Version) في المركز الأول، وMidnights in third placeفي المركز الثالث، وFolklore في المركز الخامس، و. Loverفي المركز السادس وSpeak Now

في المركز العاشر.

وكانت قد اشتعلت المواقع الأجنبية مؤخرًا حول حقيقة زواج

تايلور سويفت

سرًا ما بين عامي 2020 و2021، وذلك بعدما نشرت إحدى الصفحات الشهيرة المهتمة بالمشاهير خبرًا يؤكد زواج سويفت خلال تلك الفترة من جو ألوين التي كانت صديقته وقتها.

تايلور سويفت التي لم تكترث لتلك الشائعات من قبل، خرجت عن صمتها للمرة الأولى عن طريق مديرة أعمالها التي نشرت الخبر عندها عبر منصة إكس وعلقت عليه بكتابة : "كافكم شائعات جنونية وفبركة تسبب الألم فقط بدون داعى".

جو ألوين مع تايلورمن ناحية أخرى شهد الشهر الماضى موقف مؤثر للغاية للنجمة العالميةتايلور سويفتحينما تحدثت وهى لا تتمالك نفسها من الدموع عن فتاة من جمهورها توفيت بشكل مأساوي بسبب الحرارة الشديدة يوم الجمعة بعد ذهابها إلى المسرح في ريو دي جانيرو لحضور حفلها الذى أقامته في البرازيل ضمن جولتها الغنائية العالمية.وغنت نجمة البوب ​​أغنيتها المؤلمةBigger Than the Whole Sky، حول الحزن الذي لا يمكن تصوره بسبب وفاة الشابة البرازيلية، وظهر علي صوت تايلور وهي تغني الاختناق والوجع مما حدث.وفي هذا الصدد، تمت الإشادة بمقطع فيديو نشر علىTikTok، لـ تايلور وهي تغني الذي اعتبروه أداء موجهة للفتاة البرازيلية التى تدعى "آنا"، وكتب أحدهم: "لقد غنت هذه الأغنية من أجل الفتاة التي ماتت، سأبكي"، وتكهن آخر: "لقد عزفت على هذا البيانو من قلبها، ويمكنك أن تقول إنها كانت تفعل كل ذلك من أجل آنا"، وأشار آخرون إلى كيف كانت سويفت "تبكي" وهي تغني، وقالوا: "يمكنك سماع مشاعر سويفت الخام وهي تحزن على معجبيها".