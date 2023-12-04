-->

Monday, 04 December 2023 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تايلور سويفت تدخل التاريخ.. تحتل 5 مراكز فى الـ10 الأولى لقائمة Billboard

12/4/2023 4:39:35 AM
(MENAFN- Youm7) تواصل النجمة العالمية تايلور سويفت تحقيق الإنجازات الموسيقية، حيث أصبحت المغنية وكاتبة الأغاني، البالغة من العمر 33 عامًا، هذا الأسبوع أول فنان موسيقي حي في التاريخ لديه خمسة ألبومات في وقت واحد ضمن المراكز العشرة الأولى في قائمة
Billboard 200
للأسبوع الذي يبدأ في 9 ديسمبر.


تايلور سويفت

وحسب ما ذكر موقع ديلي ميل الفائزة بجائزة جرامي هي أول مؤدي حي يحقق هذا الإنجاز منذ أن تم دمج المخطط في قائمة واحدة بين الألبومات الأحادية والستيريو في أغسطس 1963، قبل أكثر من 60 عامًا.

وشملت المراكز العشرة الأولى ألبومات سويفت 1989 (Taylor's Version) في المركز الأول، وMidnights in third placeفي المركز الثالث، وFolklore في المركز الخامس، و. Loverفي المركز السادس وSpeak Now
في المركز العاشر.

وكانت قد اشتعلت المواقع الأجنبية مؤخرًا حول حقيقة زواج
تايلور سويفت
سرًا ما بين عامي 2020 و2021، وذلك بعدما نشرت إحدى الصفحات الشهيرة المهتمة بالمشاهير خبرًا يؤكد زواج سويفت خلال تلك الفترة من جو ألوين التي كانت صديقته وقتها.

تايلور سويفت التي لم تكترث لتلك الشائعات من قبل، خرجت عن صمتها للمرة الأولى عن طريق مديرة أعمالها التي نشرت الخبر عندها عبر منصة إكس وعلقت عليه بكتابة : "كافكم شائعات جنونية وفبركة تسبب الألم فقط بدون داعى".

جو ألوين مع تايلور

من ناحية أخرى شهد الشهر الماضى موقف مؤثر للغاية للنجمة العالمية
تايلور سويفت
حينما تحدثت وهى لا تتمالك نفسها من الدموع عن فتاة من جمهورها توفيت بشكل مأساوي بسبب الحرارة الشديدة يوم الجمعة بعد ذهابها إلى المسرح في ريو دي جانيرو لحضور حفلها الذى أقامته في البرازيل ضمن جولتها الغنائية العالمية.
وغنت نجمة البوب ​​أغنيتها المؤلمة
Bigger Than the Whole Sky، حول الحزن الذي لا يمكن تصوره بسبب وفاة الشابة البرازيلية، وظهر علي صوت تايلور وهي تغني الاختناق والوجع مما حدث.
وفي هذا الصدد، تمت الإشادة بمقطع فيديو نشر على
TikTok، لـ تايلور وهي تغني الذي اعتبروه أداء موجهة للفتاة البرازيلية التى تدعى "آنا"، وكتب أحدهم: "لقد غنت هذه الأغنية من أجل الفتاة التي ماتت، سأبكي"، وتكهن آخر: "لقد عزفت على هذا البيانو من قلبها، ويمكنك أن تقول إنها كانت تفعل كل ذلك من أجل آنا"، وأشار آخرون إلى كيف كانت سويفت "تبكي" وهي تغني، وقالوا: "يمكنك سماع مشاعر سويفت الخام وهي تحزن على معجبيها".







MENAFN04122023000132011024ID1107530232

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث