فيلم بيونسيه Renaissance يعيد قوة شباك التذاكر الأمريكي بـ 22 مليون دولار

(MENAFN
- Youm7) ساعد فيلم "Renaissance" الذي طال انتظاره لـ بيونسيه في بث حياة جديدة في شباك التذاكر مع إيرادات قوية بلغت 22 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكر موقع الديلي ميل.
وكان المبلغ كبيرًا بشكل خاص في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر ديسمبر، وهي عطلة نهاية أسبوع بإيرادات منخفضة عادةً، حيث حقق الفيلم 22 مليون دولار وهو رقم أقل بقليل من الرقم القياسي لعطلة نهاية الأسبوع الأعلي البالغ 24.2 مليون دولار الذي سجله توم كروز قبل 20 عامًا في فيلم The Last Samurai .
وارتدت
بيونسيه
خلال حفل إطلاقها فيلمها الجديد Renaissance: A Film by Beyoncé فستانًا مرصعًا بالجواهر الفضية وفقًا لما ذكرته التقارير العالمية وأبرزها الديلى ميل التي أكدت أن بيونسيه اختارت زيًا مميزًا لتلك الاحتفالية الذى حرص على حضورها أصدقائها من المشاهير حول العالم.
بيونسيه ظهرت كعادتها بأبرز مميزاتها الممثلة بمفاجأة جمهورها ومتابعيها من خلال أزيائها وطريقة ظهورها، ولم تجد أفضل من اختيار زيًا مرصعًا بالجواهر الفضية بالكامل وكأنها نجمة مُشعة وسط الحضور.
بيونسيه خلال افتتاحية
Renaissance: A Film by Beyoncé
وتعود المغنية العالمية
بيونسيه
إلى الشاشة الكبيرة بفيلمها الموسيقي،
Renaissance: A Film By Beyoncé، الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج المغنية، ويصور تطور وتنفيذ "Renaissance World Tour" لدعم ألبومها السابع الذي يحمل نفس الاسم.
بيونسيه وصورة أخرى من عرض
Renaissance: A Film by Beyoncé
فيلم Renaissance: A Film by Beyoncé يظهر فيه زوجها جاي زي وأطفالهما الثلاثة، بلو آيفي ورومي والسير كارتر، كما يتميز الفيلم بمشاركة ضيوف من ديانا روس وميجان ثي ستاليون وكيندريك لامار.
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