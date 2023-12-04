فيلم بيونسيه Renaissance يعيد قوة شباك التذاكر الأمريكي بـ 22 مليون دولار

MENAFN - Youm7) ساعد فيلم "Renaissance" الذي طال انتظاره لـ بيونسيه في بث حياة جديدة في شباك التذاكر مع إيرادات قوية بلغت 22 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكر موقع الديلي ميل.

وكان المبلغ كبيرًا بشكل خاص في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر ديسمبر، وهي عطلة نهاية أسبوع بإيرادات منخفضة عادةً، حيث حقق الفيلم 22 مليون دولار وهو رقم أقل بقليل من الرقم القياسي لعطلة نهاية الأسبوع الأعلي البالغ 24.2 مليون دولار الذي سجله توم كروز قبل 20 عامًا في فيلم The Last Samurai .

وارتدت

بيونسيه

خلال حفل إطلاقها فيلمها الجديد Renaissance: A Film by Beyoncé فستانًا مرصعًا بالجواهر الفضية وفقًا لما ذكرته التقارير العالمية وأبرزها الديلى ميل التي أكدت أن بيونسيه اختارت زيًا مميزًا لتلك الاحتفالية الذى حرص على حضورها أصدقائها من المشاهير حول العالم.

بيونسيه ظهرت كعادتها بأبرز مميزاتها الممثلة بمفاجأة جمهورها ومتابعيها من خلال أزيائها وطريقة ظهورها، ولم تجد أفضل من اختيار زيًا مرصعًا بالجواهر الفضية بالكامل وكأنها نجمة مُشعة وسط الحضور.

بيونسيه خلال افتتاحيةRenaissance: A Film by Beyoncé

وتعود المغنية العالمية

بيونسيه

إلى الشاشة الكبيرة بفيلمها الموسيقي،

Renaissance: A Film By Beyoncé، الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج المغنية، ويصور تطور وتنفيذ "Renaissance World Tour" لدعم ألبومها السابع الذي يحمل نفس الاسم.

بيونسيه وصورة أخرى من عرضRenaissance: A Film by Beyoncé

فيلم Renaissance: A Film by Beyoncé يظهر فيه زوجها جاي زي وأطفالهما الثلاثة، بلو آيفي ورومي والسير كارتر، كما يتميز الفيلم بمشاركة ضيوف من ديانا روس وميجان ثي ستاليون وكيندريك لامار.



