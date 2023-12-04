يسرا وشريهان وكريم عبد العزيز وصلاح عبد الله يواسون ريهام عبد الغفور

MENAFN - Youm7) حرص عدد من نجوم الفن على تعزية ومواساة النجمة ريهام عبد الغفوربعد وفاة والدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا، متمنين لها الصبر على فراقه.

وكتب النجم صلاح عبد الله، "من كتر حبي ليكم وفيكم أخترت الصورة دي.. ربنا يصبرك ويقدرك يابنتي.. أبوكي ياريهام كان فنان عظيم رائع وإنسان أروع.. أبوكي ياريهام كان واحد من أشرف وأنضف الناس اللي قابلتهم في حياتي لأ.. أبوكي ياريهام ماكانش وأبداً ماهيكون كان.. لأن سيرته العطرة الجميلة هتفضل على كل لسان والسيرة أطول من العمر ياحبيبتي ألف رحمة ونور يا أستاذ الأساتذة يا أشرف ياعبد الغفور الرحمن الرحيم في الجنة ونعيمها بإذنه تعالى ياغالي".

وقالت النجمة يسرا: "لا حول ولا قوة إلا بالله حبيبة قلبي ريهام ربنا يصبرك ويربط على قلبك في هذا المصاب الأليم إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء في وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور.. تغمده الله بواسع رحمته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

فيما كتب النجم كريم عبد العزيز، قائلا: "إنا لله وإن إليه راجعون، فقدنا فنان وإنسان كبير جدًا، الدكتور أشرف عبد الغفور، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

وكتبت شريهان، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون في قيمة وقامة إنسانية وفنية كبيرة الفنان المحترم أشرف عبد الغفور أتقدم بخالص العزاء أولاً إلى قرة عين والدها المغفور له بإذن الله الفنانة الرائعة غاليتي ريهام عبد الغفور وإلى جميع أفراد أسرته الكريمة وجميع زملائه وأصدقائه وأحبائه ".

شريهان





صلاح عبد الله





كريم عبد العزيز





يسرا





ورحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عاماً اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنان على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها حيث رافقها كلاً من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، ايمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.





الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من

تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.

الفنان أشرف عبد الغفور قيمة فنية كبيرة ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).

أشرف عبد الغفور كان من أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات، كما يعد عبدالغفور أيضا من نجوم المسرح القومي ومن ابنائه المخلصين حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 وحتى الآن حوالي 35 مسرحية معظمها من الأعمال الهامة في تاريخ المسرح القومي مثل "سليمان الحلبي" و"ليلة مصرع جيفارا" و"وطني عكا" و"النار والزيتون".

أما فى السينما فلم يكن أشرف عبد الغفور، له حظ معها رغم انه خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للسينما، فقد بدأ مشواره معها مثل أي ممثل ناشئ في أدوار صغيرة تطورت الى أدوار بطولة ثانية بعدها تقطعت الاحبال بينه وبينها وفضل العودة الى بيته الأول وهو التليفزيون، وخلال هذه الرحلة لم تنقطع علاقته أبدا بالمسرح القومي.



