يسرا وشريهان وكريم عبد العزيز وصلاح عبد الله يواسون ريهام عبد الغفور

(MENAFN
- Youm7) حرص عدد من نجوم الفن على تعزية ومواساة النجمة ريهام عبد الغفور
بعد وفاة والدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا، متمنين لها الصبر على فراقه.
وكتب النجم صلاح عبد الله، "من كتر حبي ليكم وفيكم أخترت الصورة دي.. ربنا يصبرك ويقدرك يابنتي.. أبوكي ياريهام كان فنان عظيم رائع وإنسان أروع.. أبوكي ياريهام كان واحد من أشرف وأنضف الناس اللي قابلتهم في حياتي لأ.. أبوكي ياريهام ماكانش وأبداً ماهيكون كان.. لأن سيرته العطرة الجميلة هتفضل على كل لسان والسيرة أطول من العمر ياحبيبتي ألف رحمة ونور يا أستاذ الأساتذة يا أشرف ياعبد الغفور الرحمن الرحيم في الجنة ونعيمها بإذنه تعالى ياغالي".
وقالت النجمة يسرا: "لا حول ولا قوة إلا بالله حبيبة قلبي ريهام ربنا يصبرك ويربط على قلبك في هذا المصاب الأليم إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء في وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور.. تغمده الله بواسع رحمته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".
فيما كتب النجم كريم عبد العزيز، قائلا: "إنا لله وإن إليه راجعون، فقدنا فنان وإنسان كبير جدًا، الدكتور أشرف عبد الغفور، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".
وكتبت شريهان، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون في قيمة وقامة إنسانية وفنية كبيرة الفنان المحترم أشرف عبد الغفور أتقدم بخالص العزاء أولاً إلى قرة عين والدها المغفور له بإذن الله الفنانة الرائعة غاليتي ريهام عبد الغفور وإلى جميع أفراد أسرته الكريمة وجميع زملائه وأصدقائه وأحبائه ".
شريهان
صلاح عبد الله
كريم عبد العزيز
يسرا
ورحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عاماً اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنان على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها حيث رافقها كلاً من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، ايمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.
الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من
تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.
الفنان أشرف عبد الغفور قيمة فنية كبيرة ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).
أشرف عبد الغفور كان من أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات، كما يعد عبدالغفور أيضا من نجوم المسرح القومي ومن ابنائه المخلصين حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 وحتى الآن حوالي 35 مسرحية معظمها من الأعمال الهامة في تاريخ المسرح القومي مثل "سليمان الحلبي" و"ليلة مصرع جيفارا" و"وطني عكا" و"النار والزيتون".
أما فى السينما فلم يكن أشرف عبد الغفور، له حظ معها رغم انه خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للسينما، فقد بدأ مشواره معها مثل أي ممثل ناشئ في أدوار صغيرة تطورت الى أدوار بطولة ثانية بعدها تقطعت الاحبال بينه وبينها وفضل العودة الى بيته الأول وهو التليفزيون، وخلال هذه الرحلة لم تنقطع علاقته أبدا بالمسرح القومي.
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