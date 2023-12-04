طريقة عمل قوالب الكوسة المحشية باللحمة والبشاميل للعزومات

MENAFN - Youm7) تحتار السيدات دائمًا في البحث عن طرق مختلفة لإعداد الوجبات اليومية سواء على الغداء أو الفطار والعشاء، ويستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل قوالب الكوسة المحشية باللحمة وفقًا لما ذكره موقعmamazillafood

المكونات

4 كوسة / كوسة

4حبات مشروم

1 حبة فلفل أحمر أو أخضر

1بصلة

2فصوص ثوم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

500 جرام لحم بقري مفروم

2 ورق رولا

ملح وفلفل

كوسة بشاميل مكونات صلصة البشاميل

50 جرام زبدة

ملعقة كبيرة دقيق عادي

400 مل حليب

1⁄2 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحون

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 صفار بيضة

طريقة التحضير

- لحشوة اللحم المفروم، ابدأى بتقطيع جميع الخضروات، نقطع البصل إلى مكعبات، والفلفل إلى شرائح، ونقطع فصوص الثوم إلى شرائح خشنة، ونقطع المشروم إلى شرائح.

- في وعاء، أضيفي 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وسخنيه على نار متوسطة.

- أضيفي البصل المفروم واتركيه يطهى لمدة 5-6 دقائق حتى يصبح طرياً وشفافاً.

- أضف اللحم المفروم وحاول باستخدام الملعقة تفتيته اتركيه يطهى لمدة 6-8 دقائق حتى يصبح لونه بني.

- ضيفى معجون الطماطم وحركيه

لمدة 1-2 دقيقة للحصول على النكهة.

- أضيفي الثوم المفروم والفلفل والمشروم والملح والفلفل وورق الرولا وكوب واحد من الماء. غطيها واتركيها تطهى لمدة 30-40 دقيقة على نار متوسطة.

- أثناء طهي اللحم المفروم، قومي بتحضير الكوسة وصلصة البشاميل.

- أزيلي الأطراف الصلبة من الكوسة وقطعي كل واحدة إلى نصفين بالطول باستخدام ملعقة، قوم بإزالة اللحم، وتشكيل قارب كوسة.

- أضيفي القليل من زيت الزيتون إلى قاع الصينية ثم ضعي قوارب الكوسة فيها.

- لتحضير صلصة البشاميل، ابدئي بإضافة الزبدة إلى قدر واتركيها تذوب على نار متوسطة. كن حذرا حتى لا تحترق.

- ضيفي الدقيق وباستخدام ملعقة خشبية أو مخفقة، اخلطي الدقيق مع الزبدة المذابة وقلبي لمدة 1-2 دقيقة حتى يصبح الدقيق ذو لون بني ذهبي وخالي من الكتل.

- ضيفى القليل من الحليب واخفقيه بقوة.

- استمرى في إضافة الحليب شيئًا فشيئًا أثناء الخفق حتى يتم إضافة كل شيء سيبدو البشاميل أكثر عجينًا في البداية وسيصبح تدريجيًا كريميًا.

- عندما تصبح الصلصة جاهزة، أطفئي النار ، يضاف جوزة الطيب المطحون والملح وصفار البيض ويمزج مع الصلصة.

- عندما تصبح الحشوة جاهزة، أضف حوالي ملعقة كبيرة إلى كل قارب كوسة ثم أضيفي القليل من صلصة البشاميل فوق كل كوسة باستخدام مغرفة.

- ضعيها في الفرن لمدة 50-60 دقيقة على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج الكوسة وتظهر على الصلصة بقع بنية، وقدميها مع الأرز الأبيض.