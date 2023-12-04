طريقة عمل قوالب الكوسة المحشية باللحمة والبشاميل للعزومات

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- Youm7) تحتار السيدات دائمًا في البحث عن طرق مختلفة لإعداد الوجبات اليومية سواء على الغداء أو الفطار والعشاء، ويستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل قوالب الكوسة المحشية باللحمة وفقًا لما ذكره موقعmamazillafood
المكونات
4 كوسة / كوسة
4حبات مشروم
1 حبة فلفل أحمر أو أخضر
1بصلة
2فصوص ثوم
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
500 جرام لحم بقري مفروم
2 ورق رولا
ملح وفلفل
كوسة بشاميل مكونات صلصة البشاميل
50 جرام زبدة
ملعقة كبيرة دقيق عادي
400 مل حليب
1⁄2 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحون
1 ملعقة صغيرة من الملح
1 صفار بيضة
طريقة التحضير
- لحشوة اللحم المفروم، ابدأى بتقطيع جميع الخضروات، نقطع البصل إلى مكعبات، والفلفل إلى شرائح، ونقطع فصوص الثوم إلى شرائح خشنة، ونقطع المشروم إلى شرائح.
- في وعاء، أضيفي 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وسخنيه على نار متوسطة.
- أضيفي البصل المفروم واتركيه يطهى لمدة 5-6 دقائق حتى يصبح طرياً وشفافاً.
- أضف اللحم المفروم وحاول باستخدام الملعقة تفتيته اتركيه يطهى لمدة 6-8 دقائق حتى يصبح لونه بني.
- ضيفى معجون الطماطم وحركيه
لمدة 1-2 دقيقة للحصول على النكهة.
- أضيفي الثوم المفروم والفلفل والمشروم والملح والفلفل وورق الرولا وكوب واحد من الماء. غطيها واتركيها تطهى لمدة 30-40 دقيقة على نار متوسطة.
- أثناء طهي اللحم المفروم، قومي بتحضير الكوسة وصلصة البشاميل.
- أزيلي الأطراف الصلبة من الكوسة وقطعي كل واحدة إلى نصفين بالطول باستخدام ملعقة، قوم بإزالة اللحم، وتشكيل قارب كوسة.
- أضيفي القليل من زيت الزيتون إلى قاع الصينية ثم ضعي قوارب الكوسة فيها.
- لتحضير صلصة البشاميل، ابدئي بإضافة الزبدة إلى قدر واتركيها تذوب على نار متوسطة. كن حذرا حتى لا تحترق.
- ضيفي الدقيق وباستخدام ملعقة خشبية أو مخفقة، اخلطي الدقيق مع الزبدة المذابة وقلبي لمدة 1-2 دقيقة حتى يصبح الدقيق ذو لون بني ذهبي وخالي من الكتل.
- ضيفى القليل من الحليب واخفقيه بقوة.
- استمرى في إضافة الحليب شيئًا فشيئًا أثناء الخفق حتى يتم إضافة كل شيء سيبدو البشاميل أكثر عجينًا في البداية وسيصبح تدريجيًا كريميًا.
- عندما تصبح الصلصة جاهزة، أطفئي النار ، يضاف جوزة الطيب المطحون والملح وصفار البيض ويمزج مع الصلصة.
- عندما تصبح الحشوة جاهزة، أضف حوالي ملعقة كبيرة إلى كل قارب كوسة ثم أضيفي القليل من صلصة البشاميل فوق كل كوسة باستخدام مغرفة.
- ضعيها في الفرن لمدة 50-60 دقيقة على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج الكوسة وتظهر على الصلصة بقع بنية، وقدميها مع الأرز الأبيض.
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