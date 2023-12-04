أفضل 5 نباتات فنج شوى شتوية لاستخدامها فى منزلك.. منها نبات الثعبان

MENAFN - Youm7) يعتبر وجود النبات في المنزل وسيلة طبيعية جميلة لها العديد من الفوائد من الصحية ومنها الجمالية، وذلك إلى جانب أنها تمد المنزل بالطاقة الإيجابية كما أنها مغذية لروح الإنسان وفقا لقوانين الفنج شوى، فهناك الكثير من أنواع النبات المنزلية لها العديد من الفوائد ولكن للاستفادة الكاملة منها يجب أتباع إرشادات الطاقة من حيث مكانها وطريقة عرضها، وستعرض" اليوم السابع" أبرز النباتات المنزلية المميزة، وخاصة في فصل الشتاء وفقا لما نشرة موقع "thespruce".

نخلة أريكا بالم

هي نخلة منزلية صغيرة، ولها أوراق جميلة تشبه المروحة، تحتاج إلى ضوء ساطع ولكن غير مباشر، وتعتبر أوراقها هي السبب الرئيسي في جذب الطاقة الإيجابية، وذلك إلى جانب قدرتها على جذب السعادة، والأزهار والراحة النفسية، ويفضل وضعها في زوايا الغرف الكبيرة، كما أنها مناسبة لفصل الشتاء لأنها تعمل على مص الرطوبة من الجو، والتي لها القدرة في تقليل نسبة مياه ريها.

اريكا بالما شجرة التنوب

معروفة أنها شجرة شتوية، فتبدأ في الزهور والازدهار فور بدأ الأجواء الباردة، تعمل تلك الشجرة على جذب الطاقة الإيجابية ، والتخلص من الطاقة السلبية، كما أنه تنقي الجو من الاكتئاب الموسمي نظرا لخضرتها وإشراقها، لا تحتاج إلى المزيد من المياه، إلا إذا ظهر على سطح تربتها الجفاف.

شجرة التنوب نبات الثعبان

على الرغم من أنه نبات مظهره حاد، ويشبه الصبار إلا أنه يمتلك الطاقة الوقائية، التي تحمي المنزل بما فيه من أي شر، هناك العديد من أنواع نباتات الثعبان ضمن جنس Dracaena، بدءا من الأنواع ذات الأوراق الطويلة والضيقة إلى بعضها ذات الأوراق القصيرة والواسعة.

نبات الثعبان نبات الأشم

يعرف هذا النبات أيضاً باسم نبات المال، ويتميز بالعديد من الأوراق المستديرة، ويعطي النبات مظهراً ناعماً ومورقاً، وهادئاً، ولكن ليس مجرد مظهر فقط، بل هو أيضا يجلب السعاة والمرح، ويساعد في تصفية الذهن، والاستمتاع بقوة الإرادة واتخاذ القرار.

اليشم لاكي بامبو "الخيزران"

يمثل الخيزران النمو والقدرة على التكيف، وعند استخدامك له لجذب الطاقة الإيجابية في الفنغ شوى، فيجب أن يكون عدد السيقان له معنى رمزي فالساقين للحب والسعادة، والثلاثة للثروة، والستة الحظ والمال الوفير، والسبعة للصحة الجيدة.

لاكي بامبو



