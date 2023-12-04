أفضل 5 نباتات فنج شوى شتوية لاستخدامها فى منزلك.. منها نبات الثعبان

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- Youm7) يعتبر وجود النبات في المنزل وسيلة طبيعية جميلة لها العديد من الفوائد من الصحية ومنها الجمالية، وذلك إلى جانب أنها تمد المنزل بالطاقة الإيجابية كما أنها مغذية لروح الإنسان وفقا لقوانين الفنج شوى، فهناك الكثير من أنواع النبات المنزلية لها العديد من الفوائد ولكن للاستفادة الكاملة منها يجب أتباع إرشادات الطاقة من حيث مكانها وطريقة عرضها، وستعرض" اليوم السابع" أبرز النباتات المنزلية المميزة، وخاصة في فصل الشتاء وفقا لما نشرة موقع "thespruce".
نخلة أريكا بالم
هي نخلة منزلية صغيرة، ولها أوراق جميلة تشبه المروحة، تحتاج إلى ضوء ساطع ولكن غير مباشر، وتعتبر أوراقها هي السبب الرئيسي في جذب الطاقة الإيجابية، وذلك إلى جانب قدرتها على جذب السعادة، والأزهار والراحة النفسية، ويفضل وضعها في زوايا الغرف الكبيرة، كما أنها مناسبة لفصل الشتاء لأنها تعمل على مص الرطوبة من الجو، والتي لها القدرة في تقليل نسبة مياه ريها.
اريكا بالما شجرة التنوب
معروفة أنها شجرة شتوية، فتبدأ في الزهور والازدهار فور بدأ الأجواء الباردة، تعمل تلك الشجرة على جذب الطاقة الإيجابية ، والتخلص من الطاقة السلبية، كما أنه تنقي الجو من الاكتئاب الموسمي نظرا لخضرتها وإشراقها، لا تحتاج إلى المزيد من المياه، إلا إذا ظهر على سطح تربتها الجفاف.
شجرة التنوب نبات الثعبان
على الرغم من أنه نبات مظهره حاد، ويشبه الصبار إلا أنه يمتلك الطاقة الوقائية، التي تحمي المنزل بما فيه من أي شر، هناك العديد من أنواع نباتات الثعبان ضمن جنس Dracaena، بدءا من الأنواع ذات الأوراق الطويلة والضيقة إلى بعضها ذات الأوراق القصيرة والواسعة.
نبات الثعبان نبات الأشم
يعرف هذا النبات أيضاً باسم نبات المال، ويتميز بالعديد من الأوراق المستديرة، ويعطي النبات مظهراً ناعماً ومورقاً، وهادئاً، ولكن ليس مجرد مظهر فقط، بل هو أيضا يجلب السعاة والمرح، ويساعد في تصفية الذهن، والاستمتاع بقوة الإرادة واتخاذ القرار.
اليشم لاكي بامبو "الخيزران"
يمثل الخيزران النمو والقدرة على التكيف، وعند استخدامك له لجذب الطاقة الإيجابية في الفنغ شوى، فيجب أن يكون عدد السيقان له معنى رمزي فالساقين للحب والسعادة، والثلاثة للثروة، والستة الحظ والمال الوفير، والسبعة للصحة الجيدة.
لاكي بامبو
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