رمش عينه.. 10 طرق مهمة لنمو الرموش وتقويتها تعرفى عليها

MENAFN - Youm7) تحلم كل فتاة برمو طبيعية جميلة وطويلة تزيد من جمالها وجاذبيتها، ولكن مع ضغوط الحياة اليومية وتعرضعا للهواء ورطوبة الجو، قد تتقصف وتتساقط، ولكن مع النصائح التالية التي ذكرها موقع" byrdie" ستحصولين على رموش كثيفة وساحرة.

إليك بعض النصائح الذهبية للحصول على رموش ساحرة:رموش جذابة





تنظيف الرموش:



يجب أن تحرصي على تنظيف رموشك بانتظام. استخدمي مزيل المكياج اللطيف لإزالة أي بقايا الماسكارا أو الشوائب. يمكنك أيضًا استخدام مزيل المكياج العين الذي يحتوي على مكونات مرطبة لتغذية الرموش.





توقف عن استخدام الماسكارا القاسية:

تجنبي استخدام الماسكارا القاسية أو الرموش الاصطناعية بشكل متكرر. قد تسبب هذه المنتجات التهيج والتلف للرموش بمرور الوقت. اختاري الماسكارا ذات التركيبة اللطيفة والتي تعزز نمو الرموش.





تغذية الرموش:

يمكنك استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع أو زيت جوز الهند لتعزيز نمو الرموش. ضعي الزيت على فرشاة نظيفة وقومي بتطبيقها بلطف على الرموش قبل النوم. هذا يساعد في ترطيب الرموش وتقويتها.





تجنب سحب الرموش:



عند إزالة المكياج أو التعامل مع الرموش، تجنبي السحب القوي أو الخشن. قد يؤدي السحب القوي إلى تساقط الرموش وتلفها. استخدمي مزيل المكياج بلطف واستخدم فرشاة رموش ناعمة لتمشيطها.

رموش طويلة





تمشيط الرموش:

استخدمي فرشاة خاصة لتمشيط الرموش بشكل منتظم. هذا يساعد في توزيع الماسكارا بشكل متساوٍ وتجنب تكتل الرموش. قومي بتمشيط الرموش من الجذور حتى الأطراف بحركات لطيفة ومتساوية.





الغذاء الصحي:

تأكدي من تناول غذاء صحي ومتوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الرموش. الأطعمة الغنية بالبروتينات وفيتامين B وفيتامين E تعزز نمو الشعر بما في ذلك الرموش.





تجنب الحرارة الزائدة:

تجنبي تعريض الرموش للحرارة الزائدة بشكل متكرر. استخدمي مقلمة الرموش بعد تسخينها بقليل للحصول على تأثير أكثر طبيعية. كما يجب تجنب استخدام مجفف الشعر بالهواء الساخن على الرموش لا يتجاوز الحرارة الزائدة. يمكن أيضًا تجنب الاحتكاك الشديد أو الاحتكاك المفرط للرموش، حيث يمكن أن يتسبب في تساقطها.





الاسترخاء والنوم الجيد:

حافظي على نمط حياة صحي ومتوازن وحاولي الحصول على قسط كافٍ من النوم. النوم الجيد والاسترخاء يلعبان دورًا هامًا في صحة الرموش ونموها.





الحماية من العوامل البيئية الضارة:



قد تتعرض الرموش للتلوث والعوامل البيئية الضارة مثل الغبار والدخان وأشعة الشمس الضارة. يمكنك استخدام نظارات شمسية لحماية الرموش من أشعة الشمس الضارة وتجنب البقاء في بيئات ملوثة قدر الإمكان.





استشارة متخصص:

إذا كنت تعاني من مشاكل مستمرة مع رموشك مثل التساقط الشديد أو التهيج، فمن المستحسن استشارة طبيب الجلدية أو خبير التجميل. يمكنهم تقديم المشورة والعلاج المناسب لحالتك.





تذكري أن الحصول على رموش ساحرة يستغرق الوقت والعناية الجيدة. تطبيق هذه النصائح بشكل منتظم سيساعدك في الحفاظ على رموش صحية وجميلة.







