شهرة واسعة لمصنع معادن يابانى تخصص فى تصنيع مطارق الموز

MENAFN - Youm7) نال أحد مصانع الحديد فى اليابان شهرة واسعة، ليس بسبب المنتجات التقليدية التى ينتجها، ولكن لأنهم متخصصون فى المعالجة الدقيقة للمعادن لإنشاء منتجات أصلية مع إمكانية الانتشار على الإنترنت، فعلى مر السنين، ابتكروا جميع أنواع المنتجات غريبة الأطوار، بدءًا من أقنعة الروبوتات المستوحاة من الرسوم المتحركة والتماثيل والنسخ المقلدة المعدنية الواقعية لمختلف الفواكه والخضروات، من الأناناس إلى القرنبيط، لكن منتجهم الأكثر شعبية حتى الآن هو "مطرقة الموز".

مطارق الموز

الشركة أطلقت مؤخرًا إصدارًا جديدًا من "مطرقة الموز" وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعى مرة أخرى، ففى عام 2019، تصدرت شركة إيكيدا عناوين الأخبار الوطنية بعد إطلاق أول مطرقة موز على غرار الموز الحقيقى المزروع فى الفلبين، حيث كانت غرابة المطرقة، وجودة التصنيع، حولت ما كان من المفترض أن يكون نموذجًا أوليًا لمرة واحدة إلى منتج قابل للتطبيق تجاريًا يمكنك شراؤه بالفعل إذا حلمت يومًا بضرب مسمار بـ "موزة"، وفقا لـ " oddity central.

مطرقة الموز





تم إطلاق مطرقة الموز الفولاذية رسميًا فى عام 2020، بمقطع فيديو ترويجى أظهر كيف يمكن استخدامها لدق المسامير فى الخشب، وتباهى بأن المطرقة تعمل بشكل صحيح فى البيئات القاسية مع درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية.

ويبدو، أن مطرقة الموز حققت نجاحًا كبيرًا، لدرجة أن مصنع آيرون فاكتورى إيكيدا يبيع الآن نسخة مصغرة مصممة أيضًا على غرار مجموعة أصغر من الموز، ويمكن شراء كل من مطرقة الموز الكبيرة والنسخة المصغرة عبر الإنترنت مقابل 11877 ينًا ما يعادل 80 دولارا.

تتفاخر الشركة على تويتر بامتلاكها أكبر حصة سوقية لمطارق الموز، ولا تخفى حقيقة أنها أيضًا الشركة الوحيدة فى العالم التى تصنع مثل هذا المنتج.







