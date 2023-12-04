شهرة واسعة لمصنع معادن يابانى تخصص فى تصنيع مطارق الموز

(MENAFN
- Youm7) نال أحد مصانع الحديد فى اليابان شهرة واسعة، ليس بسبب المنتجات التقليدية التى ينتجها، ولكن لأنهم متخصصون فى المعالجة الدقيقة للمعادن لإنشاء منتجات أصلية مع إمكانية الانتشار على الإنترنت، فعلى مر السنين، ابتكروا جميع أنواع المنتجات غريبة الأطوار، بدءًا من أقنعة الروبوتات المستوحاة من الرسوم المتحركة والتماثيل والنسخ المقلدة المعدنية الواقعية لمختلف الفواكه والخضروات، من الأناناس إلى القرنبيط، لكن منتجهم الأكثر شعبية حتى الآن هو "مطرقة الموز".
مطارق الموز
الشركة أطلقت مؤخرًا إصدارًا جديدًا من "مطرقة الموز" وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعى مرة أخرى، ففى عام 2019، تصدرت شركة إيكيدا عناوين الأخبار الوطنية بعد إطلاق أول مطرقة موز على غرار الموز الحقيقى المزروع فى الفلبين، حيث كانت غرابة المطرقة، وجودة التصنيع، حولت ما كان من المفترض أن يكون نموذجًا أوليًا لمرة واحدة إلى منتج قابل للتطبيق تجاريًا يمكنك شراؤه بالفعل إذا حلمت يومًا بضرب مسمار بـ "موزة"، وفقا لـ " oddity central.
مطرقة الموز
تم إطلاق مطرقة الموز الفولاذية رسميًا فى عام 2020، بمقطع فيديو ترويجى أظهر كيف يمكن استخدامها لدق المسامير فى الخشب، وتباهى بأن المطرقة تعمل بشكل صحيح فى البيئات القاسية مع درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية.
ويبدو، أن مطرقة الموز حققت نجاحًا كبيرًا، لدرجة أن مصنع آيرون فاكتورى إيكيدا يبيع الآن نسخة مصغرة مصممة أيضًا على غرار مجموعة أصغر من الموز، ويمكن شراء كل من مطرقة الموز الكبيرة والنسخة المصغرة عبر الإنترنت مقابل 11877 ينًا ما يعادل 80 دولارا.
تتفاخر الشركة على تويتر بامتلاكها أكبر حصة سوقية لمطارق الموز، ولا تخفى حقيقة أنها أيضًا الشركة الوحيدة فى العالم التى تصنع مثل هذا المنتج.
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