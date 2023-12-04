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رئيس جهاز الشروق: جارى الإعداد لتنفيذ الطرق والمرافق بمنطقة السلام المضافة للمدينة

12/4/2023 4:39:27 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق ، سير العمل بمنطقة "السلام" المضافة لمدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك بهدف الإعداد لأعمال تمهيد الطرق، ومدخل المنطقة، وإمدادها بالمرافق الرئيسية، تمهيداً لتنميتها.



وخلال الجولة، تم مراجعة الموقف الحالى لمسارات خطوط البترول المارة بالمنطقة، والجارى تغييرها بخطوط جديدة، وكذلك المراجعة على الطبيعة لمواقع أبراج الكهرباء، بهدف تنفيذ الأعمال لتنمية المنطقة.



كما استكمل رئيس الجهاز الجولة بتفقدً المحاور والطرق، وكذا الحدائق العامة بتلك الأحياء، موجهاً بتكثيف المتابعة للتطوير بالحدائق، والنظافة، والمرور اليومي بجميع أنحاء المدينة، والعمل دائماً على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق .



وأعلن المهندس على سعد، عن تشغيل خطى مواصلات خارجيين جديدين للربط بين المدينة ومناطق وأحياء محافظة القاهرة، وذلك بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، بهدف التيسير على سكان المدينة، والمترددين عليها.



وأوضح رئيس جهاز الشروق، أن مسار الخط الأول هو "مدينة الشروق – رمسيس"، والثانى (الشروق – السيدة عائشة)، وذلك بصفة تجريبية لحين الاستقرار على المسارات المطلوبة وفقاً للاحتياجات الفعلية.



وأشار المهندس على سعد إلى أن ذلك يأتى استجابةً لرغبة السكان، وتدعيماً لمنظومة النقل الخارجى سواء المملوكة للجهاز، أو خطوط النقل العام والخاص بمدينة الشروق.



ومن جهة أُخرى، أعلن رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من إحلال وتجديد 400 قاعدة عامود إنارة بالأحياء السابع والثامن والتاسع ضمن خطة الجهاز، نظراً لتنفيذها منذ فترة طويلة، وذلك حرصاً على السلامة العامة، مؤكداً استكمال الأعمال داخل نطاق الأحياء المذكورة.












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