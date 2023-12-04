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رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد منظومة النقل الداخلى بالمدينة

12/4/2023 4:39:27 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، منظومة النقل الداخلي بالمدينة بعد تعديل بعض مسارات الخطوط، للتأكد من كفاءتها، والعمل على تلبية إحتياجات السكان، ورفع مستوى الخدمة
المقدمة لهم، والتأكيد على المسؤولين من إدارة الحركة والتنمية، بالمتابعة الدورية لمنظومة النقل.



ووجه المهندس عبدالرءوف الغيطي، ببذل المزيد من الجهد في متابعة منظومة النقل الداخلي، ورفع مستواها،
والتأكيد على جاهزية جميع المركبات، لتخدم أكبر قطاعات المدينة الحيوية، سواء المناطق الخدمية أو السكنية.



وأفاد المهندس عبدالرءوف الغيطي، بأنه تم تعديل بعض مسارات الخطوط طبقاً لاحتياجات السكان، بحيث تغطي الخدمة جميع أنحاء المدينة، لتصبح مسارات الخطوط كالآتي : عدد 5 سيارات NC2 ( القطامية - الإسكان الاجتماعي - مركز شباب المستقبل - قسم شرطة القطامية - مستشفى القاهرة الجديدة - الشباب - ارابيلا - المعهد - النرجس - المستثمرين الجنوبية - زيزينيا - الجامعة الأمريكية - اللوتس )، وعدد سيارتين NC3( التجمع الثالث - الجامعة الألمانية - إسكان الشباب - المستقبل - الجهاز القديم - مسجد الحمد - الغاز - الداون تاون - شارع التسعين الشمالي - استاد بتروسبورت - جامعة المستقبل - اللوتس)، وعدد سيارتين NC4 ( التجمع الأول - الياسمين 4/6 - محور مصطفى كامل - استاد بتروسبورت - المستشفى الجوي - ميدان ماونتن فيو - مسجد فاطمة الشربتلي - ميدان النهضة - مسجد حورية - المصانع )، وعدد سيارة NC5 ( الجامعة التكنولوجية - اللوتس )، وعدد 4 سيارات NC6( الغاز - المستشفى الجوي- ميدان ماونتن فيو - مسجد فاطمة الشربتلي - عمارات النرجس - جاردينيا هايتس - المنطقة الصناعية )، عدد سيارة NC9 ( دار مصر الأندلس بوابة 1 - دار مصر الأندلس بوابة 2 - مستشفى سيشل - الجامعة الأمريكية )، وعدد 4 سيارات NC10 ( القطامية - مرور القاهرة الجديدة - مستشفى القاهرة الجديدة - الجامعة الالمانية - ميدان أرابيلا - المعهد - صينية العمال - مسجد الحمد - الغاز - الداون تاون - مسجد المشير - نادي الشباب - العباسية - غمرة - رمسيس).



وأشار "الغيطي" إلى أن ذلك يأتي
في إطار الحرص الدائم من
الجهاز، ومسئولي
وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدائمة لتوفير الخدمات المطلوبة لسكان المدن الجديدة، وذلك استكمالا لمسيرة التطوير
بشكل متواز للمشاريع التنفيذية بالمدينة، سواء مرافق أو طرق أو إسكان، وتنفيذا لخطة التطوير التي يسعى لها دائما جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لتحسين الخدمات للسكان بالمدينة.



وشهد المهندس عبدالرءوف الغيطى،
تشغيل المرحلة الأولى، محطة رافع الصرف الصحى رقم 9 بعدد 2 طلمبة تصرف الطلمبة 1000 متر مكعب/ ساعة.



وأوضح الغيطى، أن
المحطة تقوم بتلقى صرف منطقة اندلس 2/2، ومنطقة النوادى بالامتداد، بجانب استيعاب صرف صحى لجميع الكمبوندات الموجودة بالامتداد الشرقي للمدينة،
ومنطقة التمر حنة، وجزء من حى اللوتس، وبذلك يتم حل جزء كبير من تحديات الصرف الصحى بالتجمع الأول، حيث يتم استيعاب كميات الصرف الصحى بمحطة رقم 10 إلى محطة رقم 9، ومنها لمحطة الصرف رقم 12، حيث يعمل ذلك على تقليل نسبة مياه الصرف الواردة بالمحطة 7 بالتجمع الاول.












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