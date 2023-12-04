وصف مصر بأقلام المؤرخين.. وجه بحرى وقبلي وآلاف القرى

MENAFN - Youm7) دأب المؤرخون على وصف مصر منذ بداية زمن التأريخ وقد وصفها المقريزى والمسبحى، وقد ورد بعد ذلك ضمن أعمال الحملة الفرنسية كتاب وصف مصر .

يقول المقريزى فى كتب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: اعلم أن أرض مصر كانت في الزمن الأول الغابر مائة وثلاثا وخمسين كورة في كل كورة مدينة وثلثمائة وخمس وستون كورة، فلما عمرت أرض مصر بعد بخت نصر، صارت على خمس وثمانين كورة، ثم تناقصت.

وفيها أربعون عامرة بجميع قراها لا تنقص شيئا، ثم استقرت أرض مصرها كلها في الجملة على قسمين: الوجه القبلى: وهو ما كان في جهة الجنوب من مدينة مصر، والوجه البحري: وهو ما كان في شمال مدينة مصر.

وقد قسمت الأرض جميعها قبليها وبحريها على ستة وعشرين عملا وهى: الشرقية، والمرتاحية، والدقهلية، والإيوانية، وثغر دمياط.

الوجه البحري: جزيرة قويسنا، والغربية، والسمنودية، والدنجاوية، والمنوفية، والستراوية، وفوّه، والمزاحمتين، وجزيرة بني نصر، والبحيرة، وإسكندرية وضواحيها، وحوف دمسيس.

والوجه القبلي: الجيزة، والأطفيحية، والبوصيرية، والفيومية، والبهنساوية، والأشمونين، والمنفلوطية، والأسيوطية، والإخميمية، والقوصية. وهي أيضا ثلاثون كورة، وهي: كورة الفيوم، وفيها مائة وست وخمسون قرية.

ويقال: إنها كانت ثلثمائة وستين قرية، وكورة منف ووسيم خمس وخمسون قرية، وكورة الشرقية وتعرف بالأطفيحية سبع عشرة قرية، وقرى أهناس ومنه: قمن ثماني قرى، وكور تادلاص، وبوصير ست قرى، وكورة أهناس خمس وتسعون قرية،

وقال المسبّحي في تاريخه: تصير قرى مصر أسفل الأرض ألفا وأربعمائة وتسعا وثلاثين قرية، ويكون جميع ذلك بالصعيد، وأسفل الأرض ألفين وثلثمائة وخمسا وتسعين قرية.

وقال القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي: أرض مصر قسمين: فمن ذلك صعيدها وهو ما يلي: مهب الجنوب منها، وأسفل أرضها وهو ما يلي: مهب الشمال منها، فقسم الصعيد على ثمان وعشرين كورة، فمن ذلك كورة الفيوم كلها، وكورتا منف ووسيم، وكورة الشرقية، وكورتا دلاص وأبو صير، وكورة أهناس، وكورتا الفشن والبهنسا.