مسجد السلطان أبو العلا.. حكاية أشهر معالم حى بولاق

MENAFN - Youm7) تمتلئ مصر بالآثار التاريخية ومنها بالطبع العمارة الإسلامية المتمثلة فى المساجد المنتشرة فى القاهرة، والتى تنتمى إلى عصور مختلفة ويعتبر مسجد السلطان أبو العلا من أشهر معالم حي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة، ويعد المسجد ذو قيمة بسبب قِدمه وتاريخه العريق؛ حيث شهد عصورًا وأزمنة مختلفة.

ونسب هذا المسجد إلى الشيخ الصالح حسين أبى على المكني بأبى العلا، صاحب الكرامات والمكاشفات على ما يصفه به الصوفيون الذين أطنبوا وبالغوا في كرماته.

سكن الشيخ أبي العلا في خلوة بزاوية بالقرب من النيل في القرن التاسع الهجري أى الخامس عشر الميلادي وكان للناس فيه اعتقاد، فكثر مريدوه ومعتقدوه، وكان من بينهم التاجر الكبير الخواجة نور الدين على ابن محمد بن القنيش البرلسى فطلب منه الشيخ أن يجدد زاويته وخلوته التي كان يتعبد فيه، فصدع بالأمر وأنشأ هذا المسجد، وألحق به قبة دفن فيها الشيخ أبو العلا حينما توفى سنة 890ه 1486م.

مسجد السلطان أبو العلا





أنشئ المسجد في هذا الزمان وهو عصر ازدهرت فيه العمارة الإسلامية، والغالب في تصميمه وقتها أنه كان على طراز مدرسة ذات الأربعة أيوانات متعامدة غنية بالنقوش والكتابات، كما تنبئ بقاياها القديمة، وتنحصر في الباب البحرى مع قسم من الوجهة البحرية والشرقية والقبة والمنارة والمنبر والباب العمومى له مبنى من الحجر ومكتوب عليه قوله تعالى «وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ".

أما نجارة المسجد فقد كانت على جانب عظيم من الأهمية ولم يبق منها إلا المنبر الذي لا شك في أنه فخر المنابر الإسلامية في دولة المماليك الجراكسة. فقد طعمت حشواته بالسن والزرنشان وامتازت جوانبه وأبوابه بتقاسيم فريدة وخاصة في دائرته الكبرى. ومما زاد في أهميته اشتماله على اسم صانعه المكتوب على باب المقدم بما نصه:"نجارة العبد الفقير إلى الله تعالى الراجى عفو ربه الكريم "على بن طنين" بمقام سيدى حسين أبو على.. نفعنا الله".



