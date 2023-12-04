عرض تمثال يعود لعصر رمسيس الثانى للبيع بمزاد عالمى فى لندن.. تخيل سعره

(MENAFN
- Youm7) باقى من الزمن يومان، على افتتاح معرض "فنون النحت القديم" فى مزاد سوثبى للفنون ، فى لندن، حيث يقدم المزاد العديد من القطع الأثرية المصرية واليومانية وأيضا تماثيل من الحقبة الرومانية.
ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، مرمر مصرى متعدد الألوان للأمير خيمواست، الأسرة التاسعة عشرة يعود إلى عهد رمسيس الثاني، 1279-1213 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 60 إلى 90 ألف جنيه أسترلينى.
تمثال المرمر
ووصفت سوثبى التمثال بأنه، يرتدي قلادة معلقة مطلية، ولحية قصيرة، وشعر مستعار قصير مخطط بجوانب جانبية، ويحمل عمود جد في يده اليمنى وعقدة إيزيس في يده اليسرى، والجزء السفلي من الجسم محفور من الأمام بعمود من النقش مكتوب عليه "أوزوريس" ، ابن الملك، كاهن خيمواست.
كما يطرح المعرض ضمن المعروضات التى من المقرر أن تباع تمثال برونزي مصري لأوزوريس يرجع إلى الأسرة 26/30، 664-342 قبل الميلاد، يبلغ ارتفاعه 30.3 سم، ويقدر ثمنه ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب عرض قناع مومياء خشبى مصرى كبير، يعود للأسرة 19/21، 1305-956 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 175 إلى 225 ألف جنيه إسترلينى.
يصور القناع
وجه المومياء العريض، وفم منحوت بدقة وزوايا مستديرة بعمق وشفاه محددة، وأنف مستقيمة، وعيون كبيرة مطعمة وواسعة، وحواجب طويلة مقوسة بدقة وخطوط تجميلية، وحواف العين، وخطوط تجميلية، وحواجب مطلية باللون الأسود.
كما سيتم طرح تمثال من رأس من البازلت المصرى للملك سيتى الأول، يرجع إلى الأسرة التاسعة عشرة، عهد سيتى الأول، 1290-1279 ق.م، ويقدر ثمن التمثال ما بين 60 إلى 70 الف جنيه استرلينى، بالإضافة لعرض تمثال مصرى كبير من البرونز والخشب لطائر أبو منجل، يرجع إلى العصر المتأخر، في الفترة ما بين 716-30 قبل الميلاد، ويقدر ثمن التمثال ما بين 40 إلى 70 ألف جنيه إسترلينى.
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