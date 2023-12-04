عرض تمثال يعود لعصر رمسيس الثانى للبيع بمزاد عالمى فى لندن.. تخيل سعره

MENAFN - Youm7) باقى من الزمن يومان، على افتتاح معرض "فنون النحت القديم" فى مزاد سوثبى للفنون ، فى لندن، حيث يقدم المزاد العديد من القطع الأثرية المصرية واليومانية وأيضا تماثيل من الحقبة الرومانية.

ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، مرمر مصرى متعدد الألوان للأمير خيمواست، الأسرة التاسعة عشرة يعود إلى عهد رمسيس الثاني، 1279-1213 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 60 إلى 90 ألف جنيه أسترلينى.

تمثال المرمر

ووصفت سوثبى التمثال بأنه، يرتدي قلادة معلقة مطلية، ولحية قصيرة، وشعر مستعار قصير مخطط بجوانب جانبية، ويحمل عمود جد في يده اليمنى وعقدة إيزيس في يده اليسرى، والجزء السفلي من الجسم محفور من الأمام بعمود من النقش مكتوب عليه "أوزوريس" ، ابن الملك، كاهن خيمواست.

كما يطرح المعرض ضمن المعروضات التى من المقرر أن تباع تمثال برونزي مصري لأوزوريس يرجع إلى الأسرة 26/30، 664-342 قبل الميلاد، يبلغ ارتفاعه 30.3 سم، ويقدر ثمنه ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب عرض قناع مومياء خشبى مصرى كبير، يعود للأسرة 19/21، 1305-956 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 175 إلى 225 ألف جنيه إسترلينى.

يصور القناع

وجه المومياء العريض، وفم منحوت بدقة وزوايا مستديرة بعمق وشفاه محددة، وأنف مستقيمة، وعيون كبيرة مطعمة وواسعة، وحواجب طويلة مقوسة بدقة وخطوط تجميلية، وحواف العين، وخطوط تجميلية، وحواجب مطلية باللون الأسود.

كما سيتم طرح تمثال من رأس من البازلت المصرى للملك سيتى الأول، يرجع إلى الأسرة التاسعة عشرة، عهد سيتى الأول، 1290-1279 ق.م، ويقدر ثمن التمثال ما بين 60 إلى 70 الف جنيه استرلينى، بالإضافة لعرض تمثال مصرى كبير من البرونز والخشب لطائر أبو منجل، يرجع إلى العصر المتأخر، في الفترة ما بين 716-30 قبل الميلاد، ويقدر ثمن التمثال ما بين 40 إلى 70 ألف جنيه إسترلينى.