علماء الآثار يحددون موقع أكبر مقابر عصور ما قبل التاريخ فى فنلندا

MENAFN - Youm7) حدد علماء الآثار في فنلندا موقعًا عمره 6500 عام كمقبرة محتملة تضم 200 قبر، ويعتقد علماء الآثار أنهم ربما عثروا على واحدة من أكبر مقابر الصيد وجمع الثمار في عصور ما قبل التاريخ في شمال أوروبا، جنوب الدائرة القطبية الشمالية لكن الشيء المهم الوحيد المفقود من الموقع الذي يبلغ عمره 6500 عام في فنلندا هو أي دليل على وجود هياكل عظمية بشرية.

وعثر العمال المحليون على أدوات حجرية في سيمو بفنلندا، التي تقع بالقرب من الحافة الشمالية لبحر البلطيق على بعد 50 ميلاً (80 كيلومترًا) جنوب الدائرة القطبية الشمالية وتم التنقيب جزئيًا في الموقع الأثري، المسمى تاينيارو حيث تم الكشف عن آلاف القطع الأثرية، بما في ذلك عظام الحيوانات والأدوات الحجرية والفخارية.

ووفقا لموقع لايف ساينس لاحظ علماء الآثار أيضًا 127 حفرة محتملة بأحجام مختلفة والتي امتلأت منذ ذلك الحين بالرواسب، احتوى بعضها على أدلة على الاحتراق، وبعضها الآخر كان به آثار من المغرة الحمراء، وهي صبغة طبيعية من الحديد وهي سمة رئيسية للعديد من مدافن العصر الحجري. ومع ذلك، بدون وجود دليل على وجود هياكل عظمية، والتي تتحلل بسرعة في التربة الحمضية لهذه المنطقة، لم يتم إثبات تحديد تاينيارو كمقبرة على الإطلاق.

ولكن بعد إعادة تحليل السجلات القديمة والقيام بعمل ميداني جديد، أكد فريق من الباحثين أن تاينيارو كانت على الأرجح مقبرة كبيرة يعود تاريخها إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد، مما يجعلها مقبرة العصر الحجري الواقعة في أقصى الشمال على الإطلاق وقد نشروا النتائج التي توصلوا إليها اليوم في مجلة العصور القديمة.

وفي معظم فترات ما قبل التاريخ، كانت هذه المنطقة من العالم مأهولة بأشخاص يمارسون أسلوب حياة يعتمد بشكل أساسي على البحث عن الطعام، مثل الصيادين وجامعي الثمار وصيادي الأسماك.

وعثر علماء الآثار على آلاف عظام الحيوانات المحترقة في تاينيارو، كان معظمها من الفقمات، ولكن بعضها جاء من القندس والسلمون وحيوانات الرنة، مما يشير إلى تنوع اللحوم فى النظام الغذائى للعصر الحجرى والاحتلال المحلي المحتمل للموقع.