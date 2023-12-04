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الكتب الأكثر مبيعاً بالمركز القومى للترجمة خلال شهر نوفمبر

12/4/2023 4:39:23 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن المركز القومي للترجمة ،برئاسة الدكتورة كرمة سامي، قائمة الأكثر مبيعًا لشهر نوفمبر، وتصدرت الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية" قائمة الأكثر مبيعًا، الكتاب من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي.



‎في المركز الثاني يأتي كتاب "جدتي وأمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات" من تأليف جين سعيد المقدسي ومن ترجمة هالة كمال، ‎الطبعة الثانية من إجراء المقابلات من تأليف شتينر كفال وتحرير أوفه فليك ومن ترجمة عبد اللطيف محمد خليفة ومراجعة إيمان ميشيل فرج تأتي في المركز الثالث.



‎ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي : تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية من تأليف يوليوس فلهاوزن ومن ترجمة أحمد محمود هويدي ، الطبعة الثانية من اللسانيات: مقدمة إلى المقدمات من تأليف جين إتشسن ومن ترجمة وتعليق عبد الكرين محمد جبل ،تفسير سفر التسابيح: من التراث العربي اليهودي لسعديا بن يوسف الفيومي ومن ترجمة أحمد محمود هويدي.



‎الاستشراق هيمنة مستمرة من تأليف بيتر جران ومن ترجمة سحر توفيق،القياس في علم النفس الإيجابي ،تفسير فصول الاًباء لداود هناجيد ومن ترجمة ،مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية من ترجمة خالد سالم ،حرب الذكاء:الذكاء الاصطناعي في مواجهة الذكاء البشري من ترجمة محمد سيف، الطبعة الثانية من أوديب ملكًا من ترجمة وتقديم وتعليق منيرة كروان،مسرح ما بعد الدراما،الزواج و الحداثة من ترجمة سحر توفيق ،الطبعة الثانية من مناهج التحليل النقدي للخطاب من ترجمة حسام أحمد فرج و عزة شبل،الطبعة الثانية من "البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية من ترجمة هناء الجوهري.
















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