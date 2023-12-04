3 أسباب تجعل متصفح Microsoft Edge أفضل من Google Chrome

MENAFN - Youm7) كان Google Chrome متصفح الويب المهيمن منذ فترة طويلة حيث يمتلك أكثر من 65٪ من حصة السوق، ومع ذلك فقد حقق Microsoft Edge أيضًا تقدمًا مطردًا في السنوات الأخيرة، وهو الآن بديل لمتصفح Chrome وفقا لتقرير thesun وهناك ثلاثة أسباب تجعل Microsoft Edge أفضل من Google Chrome وهما :1 تعزيز الخصوصية والأمن

يشتهر Microsoft Edge بميزات الخصوصية والأمان القوية ، افتراضيًا يقوم Edge بحظر أدوات التتبع وملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، مما يساعد على حماية خصوصيتك ومنع جمع بياناتك بواسطة المعلنين ، ويحتوي Edge أيضًا على ميزة منع التعقب المضمنة التى يمكن تخصيصها حسب رغبتك.

بالاضافة إلى ذلك، يحتوي Edge على العديد من ميزات الأمان التي تساعد على حمايتك من التهديدات عبر الإنترنت، بما في ذلك Microsoft Defender SmartScreen، وهي ميزة تساعد في حظر مواقع التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة.وهناك تصفح InPrivate الذي يمنع حفظ سجل التصفح وملفات تعريف الارتباط والملفات المؤقتة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، كما هناك أيضًا ميزة عزل الموقع التي تعزل كل موقع ويب تزوره أثناء العملية، مما يساعد أيضًا على منع مواقع الويب الضارة من الوصول إلى بياناتك الأخرى. 2 تجربة مستخدم مبسطة

يقدم Microsoft Edge العديد من الميزات التى تجعله متصفحًا سهل الاستخدام أكثر من Chrome، وتتضمن هذه الميزات علامات تبويب رأسية تتيح لك عرض علامات التبويب عموديًا، مما قد يساعدك على توفير المساحة على شاشتك.



وهناك مجموعات، وهي ميزة تسمح لك بحفظ وتنظيم صفحات الويب والصور والنصوص، ويوجد وضع القراءة الذي يزيل التشتيتات من صفحات الويب حتى تتمكن من التركيز على المحتوى، ويحتوي Edge أيضًا على بعض الملحقات التي يمكن استخدامها لتخصيص المتصفح بما في ذلك Microsoft Translator وEvernote Web Clipper وGrammarly والمزيد.3 التكامل السلس مع ويندوز

تماما كما ذكرنا، تكامل Chrome الوثيق مع النظام البيئي الرقمي لـ Google ، وبالمثل يتمتع متصفح Microsoft Edge أيضًا بمزاياه عندما يتعلق الأمر بالتكامل مع Windows.



لذلك، يعد Edge هو المتصفح الافتراضي لنظامي التشغيل Windows 10 و11، وهو متكامل تمامًا مع نظام التشغيل، ويتيح لك هذا التكامل القيام بأشياء مثل تسجيل الدخول إلى مواقع الويب باستخدام بيانات اعتماد Windows الخاصة بك، والوصول إلى سجل تصفح Microsoft Edge والمفضلات من أي جهاز يعمل بنظام Windows، واستخدام Cortana للتحكم في Edge بدون استخدام اليدين.بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Edge الاستفادة من العديد من ميزات Windows، مثل Windows Defender Application Guard، الذي يعزل Edge عن التطبيقات الأخرى الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.كما يوجد Windows Hello، والذي يتيح لك تسجيل الدخول إلى Edge باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، وهناك Microsoft Ink، الذي يسمح لك بتدوين الملاحظات والتعليق على صفحات الويب باستخدام إصبعك أو قلمك.