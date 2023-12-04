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كيفية نقل عدة تطبيقات في وقت واحد على Iphone.. اعرف الخطوات

12/4/2023 4:39:20 AM
(MENAFN- Youm7) عندما يتعلق الأمر بإعادة ترتيب التطبيقات على الشاشة الرئيسية لجهاز iPhone الخاص بك، فلا تضيع وقتك في نقل كل تطبيق على حدة، إليك خدعة تتيح لك نقل العديد من التطبيقات دفعة واحدة، وفقًا لموقع macrumors.

يمكنك نقل تطبيقات متعددة من شاشتك الرئيسية إلى شاشة أخرى أو إلى مجلد، ما يجعل التنظيم أمرًا سهلاً، اتباع الخطوات الآتية:

كيفية نقل عدة تطبيقات في وقت واحد على iPhone

1- اضغط مع الاستمرار على مسافة على الشاشة الرئيسية لتجعل جميع تطبيقاتك تهتز، كما تفعل لنقل تطبيق أو حذفه.

2- باستخدام إصبعك، اسحب التطبيق الأول الذي تريد نقله بعيدًا عن موضعه الأولى، ولكن لا تترك إصبعك بعيدًا عن الشاشة.

3- باستخدام الإصبع الثاني، اضغط فوق أيقونات التطبيقات الإضافية التي تريد إضافتها إلى مجموعتك، مع الاحتفاظ بالإصبع الأول على التطبيق الأول.

4- الآن انقل التطبيقات إلى المكان الذي تريد أن تضعها فيه.

5- سيتم تجميع كل تطبيق قمت بالضغط فوقه مع التطبيق الأول الذي قمت بسحبه.

يمكنك تعيين المجموعة بأكملها إلى مجلد، أو سحبها إلى صفحة الشاشة الرئيسية الجديدة.







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