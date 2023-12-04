خطوة بخطوة حول كيفية استخدام الرمز السرى لقفل الدردشة في الواتساب

MENAFN - Youm7) في وقت سابق من هذا العام، قدم واتساب ميزة جديدة تسمى "قفل الدردشة " والتي تتيح للمستخدمين قفل محادثاتهم خلف رمز مرور، الآن، طبق واتساب ميزة "الرمز السري"، التي توفر طبقة إضافية من الحماية للمحادثات تجعل من الصعب على الآخرين الوصول إلى محادثاتك، خاصة إذا تمكنوا من الوصول إلى هاتفك أو إذا كنت تشارك هاتفك مع شخص آخر.

ويمكن للمستخدمين تعيين كلمة مرور فريدة لمحادثاتهم المقفلة، مما يوفر المزيد من الأمان، ولن يتم اكتشاف الدردشات المخفية في مجلد الدردشات المقفلة إلا عن طريق إدخال رمز سري.

كيفية تخصيص الرمز السري لقفل الدردشة:

- افتح مجلد Chat Lock عن طريق التمرير لأسفل على الدردشات.

- الآن اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا لفتح إعدادات Chat Lock.

- اضغط على الرمز السري لتعيين الرمز.

- يمكن أن يتكون الرمز السري من كلمات أو رموز تعبيرية.

- قم بإنشاء الرمز الخاص بك ثم اضغط على التالي.

- قم بتأكيد الرمز الخاص بك، ثم اضغط على "تم".

- قم الآن بالتبديل إلى إخفاء الدردشات المقفلة.

كيفية قفل محادثات الواتس اب باستخدام Chat Lock

اسحب لليسار أو اضغط لفترة طويلة على الدردشة التي تريد قفلها.

- اضغط على قفل الدردشة.

- انقر فوق قفل هذه الدردشة باستخدام بصمة الإصبع أو قفل هذه الدردشة باستخدام Face ID.

- لن تظهر الدردشات المقفلة في قائمة الدردشات الخاصة بك.

- إذا كنت تريد رؤية محادثاتك المقفلة، فأدخل الرمز السري الخاص بك في شريط البحث في علامة تبويب الدردشات، أو انتقل إلى علامة تبويب الدردشات، ثم حدد الدردشات المقفلة، وستحتاج إلى تأكيد هويتك باستخدام Face ID أو مستشعر بصمة الإصبع لفتح الدردشات. بمجرد إلغاء القفل، يمكنك النقر على الدردشة لعرض أو إرسال رسالة.