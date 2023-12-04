طريقة تعيين تنبيه اهتزاز مخصص لشخص ما على Iphone

MENAFN - Youm7) يمكنك إنشاء أصوات ونغمات رنين مخصصة للتنبيهات النصية والمكالمات الهاتفية على جهاز iPhone الخاص بك، ويتيح لك تعيين تنبيه اهتزاز خاص لشخص ما في تطبيق جهات الاتصال الخاص بك للتعرف على الوقت الذي يتصل فيه شخص معين بك أو يرسل لك رسالة نصية، دون الحاجة حتى إلى النظر إلى شاشة ‌‌iPhone‌‌ أو ‌iPad‌، وفقاً لموقع macrumors.

يمكن أن يكون تلقي تنبيه للمكالمات أو الرسائل الواردة مفيدًا إذا كنت، في بيئة هادئة ولا تريد إزعاج، ويمكن أن يكون تنبيه الاهتزاز المخصص مفيدًا إذا كان جهاز iPhone‌ الخاص بك في وضع صامت في جيبك وأنت حاليًا في اجتماع.

اتبع هذه الخطوات لإعداد اهتزاز مخصص للشخص الذي تفكر فيه.





كيفية تعيين اهتزاز مخصص لجهة اتصال

1- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال على جهاز iPhone‌ الخاص بك، ثم حدد جهة اتصال من القائمة.

2- اضغط على "تحرير" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3- اضغط على نغمة الرنين أو نغمة النص، اعتمادًا على نوع الاهتزاز الذي سترتبط به، ثم اضغط على اللمس.

4- حدد اهتزازًا مخصصًا ضمن القائمة القياسية، أو اضغط على "إنشاء اهتزاز جديد" ضمن "مخصص"، إذا اخترت الخيار الأخير، اضغط على الشاشة لإنشاء نمط اهتزاز، وعندما تصبح راضيًا عنه، اضغط فوق حفظ.

5- اضغط على نغمة الرنين أو نغمة النص في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة للعودة.

6- اضغط على تم في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ثم اضغط على تم مرة أخرى.