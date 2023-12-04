-->

Monday, 04 December 2023 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طريقة تعيين تنبيه اهتزاز مخصص لشخص ما على Iphone

12/4/2023 4:39:19 AM
(MENAFN- Youm7) يمكنك إنشاء أصوات ونغمات رنين مخصصة للتنبيهات النصية والمكالمات الهاتفية على جهاز iPhone الخاص بك، ويتيح لك تعيين تنبيه اهتزاز خاص لشخص ما في تطبيق جهات الاتصال الخاص بك للتعرف على الوقت الذي يتصل فيه شخص معين بك أو يرسل لك رسالة نصية، دون الحاجة حتى إلى النظر إلى شاشة ‌‌iPhone‌‌ أو ‌iPad‌، وفقاً لموقع macrumors.

يمكن أن يكون تلقي تنبيه للمكالمات أو الرسائل الواردة مفيدًا إذا كنت، في بيئة هادئة ولا تريد إزعاج، ويمكن أن يكون تنبيه الاهتزاز المخصص مفيدًا إذا كان جهاز iPhone‌ الخاص بك في وضع صامت في جيبك وأنت حاليًا في اجتماع.

اتبع هذه الخطوات لإعداد اهتزاز مخصص للشخص الذي تفكر فيه.


كيفية تعيين اهتزاز مخصص لجهة اتصال

1- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال على جهاز iPhone‌ الخاص بك، ثم حدد جهة اتصال من القائمة.

2- اضغط على "تحرير" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3- اضغط على نغمة الرنين أو نغمة النص، اعتمادًا على نوع الاهتزاز الذي سترتبط به، ثم اضغط على اللمس.

4- حدد اهتزازًا مخصصًا ضمن القائمة القياسية، أو اضغط على "إنشاء اهتزاز جديد" ضمن "مخصص"، إذا اخترت الخيار الأخير، اضغط على الشاشة لإنشاء نمط اهتزاز، وعندما تصبح راضيًا عنه، اضغط فوق حفظ.

5- اضغط على نغمة الرنين أو نغمة النص في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة للعودة.

6- اضغط على تم في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ثم اضغط على تم مرة أخرى.







MENAFN04122023000132011024ID1107530208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث