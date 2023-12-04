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تفاصيل الإطلاق الثالث المنتظر لصاروخ صيني يعمل بغاز الميثان

12/4/2023 4:39:18 AM
(MENAFN- Youm7) تستعد شركة Landspace الصينية لإطلاق صاروخها الذي يعمل بغاز الميثان غدا، حيث سيحمل صاروخ Zhuque 2 أقمارًا صناعية ويهدف إلى إظهار قدرات الإطلاق التشغيلية، ويأتي الإطلاق بعد أقل من عام بقليل من الإطلاق الأول والذي انتهى بالفشل، وقد عاد الصاروخ مرة أخرى مع إطلاقه الثاني في يوليو الماضى، ووصل إلى مداره بنجاح، ومع ذلك، لم يحمل هذا الإطلاق سوى جهاز محاكاة جماعيًا وليس حمولات نشطة.



وفقا لما ذكره موقع "space"، كشفت قيادة الشركة هذا الأسبوع أنه من المقرر أن يتم الإطلاق غدا في الساعة 07:30 صباحًا بتوقيت بكين يوم 5 ديسمبر، ويستخدم الصاروخ Zhuque-2 الذي يبلغ طوله 162 قدمًا (49.5 مترًا) غاز الميثان والأكسجين السائل كوقود دافع.



وأصبح أول صاروخ من نوعه يصل إلى المدار، متقدمًا على صواريخ Terran التابعة لشركة Relativity Space وصواريخ Starship التابعة لشركة SpaceX، والتي أجرت تجربة إطلاق ثانية في عطلة نهاية الأسبوع، وانتهت بفشل كبير.



وتم رصد الاستعدادات للإطلاق في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، وانشأت الشركة منصة الإطلاق الخاصة بها في جيوتشيوان لتسهيل إطلاق الصاروخ.



كان نجاح Zhuque-2 السابق بمثابة علامة فارقة في تطوير الإطلاق التجاري الصيني، كان هذان الصاروخان أول صاروخين يعملان بالوقود السائل طورتهما الشركات الصينية الناشئة للوصول إلى المدار.



كانت جميع عمليات الإطلاق المدارية الأخرى التي تقوم بها شركات الإطلاق التجارية حتى ذلك الحين عبارة عن صواريخ صلبة أصغر حجمًا وأبسط.














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