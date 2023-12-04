((Alliance Networks))وشركة سلام تتعاونان لتقديم حلول اتصال استثنائية ودفع عجلة الابتكار في المنطقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تفخر كل من Alliance Networks ، المزود الإقليمي لخدمات البنية التحتية الرقمية، وشركة سلام، المزود الرائد لخدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، بإعلان شراكتهما التي تهدف إلى توفير خدمات اتصالات شاملة وسلسة عالية للعملاء في المنطقة.
وتهدف الشراكة بين Alliance Networks وسلام من نقاط القوة لدى الشركتين لتقديم حلول اتصال متقدمة للشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. ومن خلال دمج البنية التحتية القوية لشبكة سلام، بما في ذلك مراكز البيانات والكابلات الدولية، مع التواجد الإقليمي والشراكات التجارية لشركة Alliance Networks ، يتيح هذا التعاون توفير خدمات اتصال عالية السعة تلبي الطلبات المتزايدة للعملاء في المنطقة.
وقد صرح الرئيس التنفيذي في سلام، المهندس أحمد العنقري: «يسعدنا التعاون مع Alliance Networks لتوفير حلول اتصال استثنائية للعملاء في المنطقة. مما يمكن هذا التعاون من الاستفادة من نقاط القوة الخاصة بنا وتقديم خدمات رقمية متقدمة للشركات، ودفع الابتكار والنمو في جميع أنحاء المنطقة».
ومن جهته، صرح عادل الديلمي، الرئيس التنفيذي لشركة Alliance Networks ، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلا: «نحن سعداء بالتعاون مع Salam لنشر وتوسيع شبكتنا في المنطقة. ومن خلال الجمع بين مواردنا وخبراتنا، سنقدم خدمات اتصال عالية السعة تلبي المتطلبات المتزايدة للعملاء وتمكن من تقديم خدمات رقمية متقدمة في جميع أنحاء المنطقة».
يجسد التعاون بين Alliance Networks وسلام رؤية مشتركة لتوفير خدمات اتصال استثنائية للعملاء في المنطقة. مع التركيز على تعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ستخلق هذه الشراكة فرصا جديدة للشركات والحكومات والعملاء الدوليين.
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