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((Alliance Networks))وشركة سلام تتعاونان لتقديم حلول اتصال استثنائية ودفع عجلة الابتكار في المنطقة

12/4/2023 4:39:14 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تفخر‭ ‬كل‭ ‬من Alliance ‭ ‬ Networks ‭ ‬،‭ ‬المزود‭ ‬الإقليمي‭ ‬لخدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية،‭ ‬وشركة‭ ‬سلام،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لخدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬بإعلان‭ ‬شراكتهما‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬اتصالات‭ ‬شاملة‭ ‬وسلسة‭ ‬عالية‭ ‬للعملاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتهدف‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬ Alliance ‭ ‬ Networks ‭ ‬وسلام‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬لدى‭ ‬الشركتين‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬اتصال‭ ‬متقدمة‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وخارجها‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬القوية‭ ‬لشبكة‭ ‬سلام،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬والكابلات‭ ‬الدولية،‭ ‬مع‭ ‬التواجد‭ ‬الإقليمي‭ ‬والشراكات‭ ‬التجارية‭ ‬لشركة‭ ‬ Alliance ‭ ‬ Networks ،‭ ‬يتيح‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬اتصال‭ ‬عالية‭ ‬السعة‭ ‬تلبي‭ ‬الطلبات‭ ‬المتزايدة‭ ‬للعملاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقد‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬سلام،‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬العنقري‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬ Alliance ‭ ‬ Networks ‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬اتصال‭ ‬استثنائية‭ ‬للعملاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬الخاصة‭ ‬بنا‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬متقدمة‭ ‬للشركات،‭ ‬ودفع‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬صرح‭ ‬عادل‭ ‬الديلمي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Alliance ‭ ‬ Networks ،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ Salam ‭ ‬لنشر‭ ‬وتوسيع‭ ‬شبكتنا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬مواردنا‭ ‬وخبراتنا،‭ ‬سنقدم‭ ‬خدمات‭ ‬اتصال‭ ‬عالية‭ ‬السعة‭ ‬تلبي‭ ‬المتطلبات‭ ‬المتزايدة‭ ‬للعملاء‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

يجسد‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬ Alliance ‭ ‬ Networks ‭ ‬وسلام‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬اتصال‭ ‬استثنائية‭ ‬للعملاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ستخلق‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬فرصا‭ ‬جديدة‭ ‬للشركات‭ ‬والحكومات‭ ‬والعملاء‭ ‬الدوليين‭.‬

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