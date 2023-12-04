جي إف إتش تنضم إلى المنتدى الاقتصادي العالمي كشريك مشارك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ (‬‮«‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬المجموعة‮»‬‭) ‬امس‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬كشريك‭ ‬مشارك،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬الحضور‭ ‬العالمي‭ ‬الموسع‭ ‬للمجموعة‭ ‬والتزامها‭ ‬بدعم‭ ‬التحالفات‭ ‬المثمرة‭. ‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬سيشارك‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬دافوس،‭ ‬وهو‭ ‬تجمع‭ ‬يلتقي‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬المؤثرين‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬الأجندة‭ ‬العالمية‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تتطلع‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬‮«‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الأنظمة‭ ‬النقدية‭ ‬المالية‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي،‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬ممثلين‭ ‬متميزين‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وقال‭ ‬صلاح‭ ‬شريف‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬كشريك‭ ‬مشارك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تكرس‭ ‬جهودها‭ ‬لتطوير‭ ‬الحلول‭ ‬الكفيلة‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم‭. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزام‭ ‬المجموعة‭ ‬بمواصلة‭ ‬توسيع‭ ‬أعمالنا‭ ‬ووجودنا‭ ‬وشبكاتنا‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬الوصول‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬يوفره‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬خبراتنا‭ ‬وأفكارنا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقطاعات‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأساسية‭ ‬لدينا‭ ‬والمناطق‭ ‬الجغرافية‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬نزاول‭ ‬فيها‭ ‬أنشطتنا‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتنا‭ ‬النشطة‭ ‬مع‭ ‬منصات‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي،‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة‭ ‬الآخرين‭ ‬لتحديد‭ ‬وإيجاد‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬للنمو‭ ‬والتنمية،‭ ‬ومعالجة‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحاً‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬جوانا‭ ‬لحام‭ ‬الشريك‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬سعيد‭ ‬بتوسيع‭ ‬حضوره‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬تمثيله‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬الأجندات‭ ‬العالمية‭. ‬يتوقع‭ ‬المنتدى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش،‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬تعميق‭ ‬المشاركة‭ ‬والتأثير‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬هي‭ ‬مجموعة‭ ‬مالية‭ ‬رائدة،‭ ‬مع‭ ‬أنشطة‭ ‬أعمال‭ ‬عالمية‭ ‬متنامية‭. ‬تدير‭ ‬المجموعة‭ ‬أصولا‭ ‬وصناديق‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬19‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وتتمتع‭ ‬بحضور‭ ‬دولي‭ ‬قوي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مكاتبها‭ ‬والشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭. ‬تركز‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للمجموعة‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬وذات‭ ‬التأثير‭ ‬العالي،‭ ‬ولديها‭ ‬محفظة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬عبر‭ ‬قطاعات‭ ‬التعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والمعيشة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزامها‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والابتكار‭. ‬أسهم‭ ‬المجموعة‭ ‬مدرجة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬بورصات‭ ‬خليجية‭.‬