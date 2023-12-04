تغيُّر المناخ.. 60% من الاستثمارات العالمية تقودها الصناديق السيادية الخليجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تطلب‭ ‬تغيُّر‭ ‬المناخ‭ ‬ضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬هائلة‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬والمتجددة،‭ ‬لكن‭ ‬تبقى‭ ‬فجوة‭ ‬التمويل‭ ‬هي‭ ‬الشغل‭ ‬الشاغل‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬الاستدامة‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬صافي‭ ‬انبعاثات‭ ‬صفرية‭.‬

والجدلية‭ ‬المطروحة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬المناخ‭ ‬كوب‭ ‬28‭ ‬هي‭ ‬مدى‭ ‬استفادة‭ ‬الحكومات‭ ‬من‭ ‬الثقل‭ ‬المالي‭ ‬لصناديق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادية‭ ‬بهدف‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المطلوب‭.‬

وقالت‭ ‬منى‭ ‬مصطفى‭ ‬الشلقامي،‭ ‬الأستاذة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للإدارة‭ ‬الحكومية،‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬هي‭ ‬الأذرع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لفائض‭ ‬العائدات،‭ ‬ويتمثل‭ ‬هدفها‭ ‬الرئيسي‭ -‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأوحد‭- ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭.‬

وكشفت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬العربية‭ ‬تتربع‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬أكبر‭ ‬عشرة‭ ‬صناديق‭ ‬سيادية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وهي‭ ‬تسهم‭ ‬بنحو‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬استثمارات‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬العالمية‭ ‬بالتغيير‭ ‬المناخي‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬تقرير‭ ‬منتدى‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬الدولي‭ ‬للعام‭ ‬الماضي‭ ‬بأن‭ ‬المستثمرين‭ ‬السياديين‭ ‬واصلوا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تسييل‭ ‬الأصول‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬لديهم،‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬عالية‭ ‬والتنويع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مسجلين‭ ‬نحو‭ ‬48‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬60‭ ‬عملية‭ ‬تخارج‭ (‬بزيادة‭ ‬33‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬على‭ ‬عام‭ ‬2021‭)‬،‭ ‬وكانت‭ ‬‮«‬مبادلة‭ ‬أكبر‭ ‬بائع‭ ‬واظب‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬استثماراته‭ ‬في‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬التقرير‭.‬

من‭ ‬‮«‬السرية‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الشفافية

وأضافت‭ ‬الشلقامي‭ ‬أن‭ ‬الكلام‭ ‬عن‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬كان‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬عقود‭ ‬محدوداً‭ ‬بسبب‭ ‬طابع‭ ‬‮«‬السرية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬الصناديق‭ ‬لجهة‭ ‬غياب‭ ‬آليات‭ ‬المساءلة‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬نمو‭ ‬هذه‭ ‬الصناديق‭ ‬وتوسيع‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬الربحية‭ ‬التجارية‭ ‬بدأ‭ ‬الاهتمام‭ ‬بها‭ ‬يتزايد،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬اتفاقيات‭ ‬باريس‭ ‬المناخية،‭ ‬والتي‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬فجوة‭ ‬التمويل‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬تعوق‭ ‬مسار‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وكانت‭ ‬اتفاقيات‭ ‬باريس‭ ‬أسست‭ ‬الأرضية‭ ‬لإنشاء‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬عمل‭ ‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادية‭ ‬لكوكب‭ ‬واحد‮»‬‭ (‬شبكة‭ ‬ OPSWF ‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسريع‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دمج‭ ‬المخاطر‭ ‬والفرص‭ ‬المالية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭.‬

ويُعنى‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬العربية،‭ ‬بإدارة‭ ‬أصول‭ ‬كبيرة‭ ‬وطويلة‭ ‬الأجل‭ ‬نظراً‭ ‬لتأثيرها‭ ‬وآفاقها‭ ‬الاستثمارية‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭.‬

وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تلتزم‭ ‬التعاون‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مبادئ‭ ‬الصافي‭ ‬الصفري‭ ‬والاستدامة‭ ‬نحو‭ ‬46‭ ‬عضواً‭ ‬و18‭ ‬صندوقاً‭ ‬للثروة‭ ‬السيادية،‭ ‬و18‭ ‬مديراً‭ ‬للأصول‭ ‬و10‭ ‬شركات‭ ‬استثمارية‭ ‬خاصة،‭ ‬وهي‭ ‬تمتلك‭ ‬أصولاً‭ ‬تحت‭ ‬الملكية‭ ‬والإدارة‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬37‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭.‬

وقالت‭ ‬الشلقامي‭ ‬إن‭ ‬صناديق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادية‭ ‬تتمتع‭ ‬بوضع‭ ‬فريد‭ ‬يُمكنها‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬خلق‭ ‬القيمة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مستدامة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬نظراً‭ ‬للمرونة‭ ‬والسرعة‭ ‬التي‭ ‬تميزها‭ ‬مقارنة‭ ‬بمشاريع‭ ‬الموازنات‭ ‬العامة‭ ‬التابعة‭ ‬للحكومات،‭ ‬فسرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬لحاجات‭ ‬السوق‭ ‬تجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬وكفاءة‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬وجذب‭ ‬الفرص‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭.‬

ووصفت‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬العربية‭ ‬بالمستثمر‭ ‬الذكي‭ ‬والمرن‭ ‬والرشيق،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬الخليجية‭ ‬تحديداً‭ ‬تتمتع‭ ‬بميزة‭ ‬تفاضلية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬قيمة‭ ‬الأصول‭ ‬التي‭ ‬تديرها،‭ ‬ما‭ ‬يمكنها‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬

وأشادت‭ ‬بالتطور‭ ‬الكبير‭ ‬والملحوظ‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬الصناديق‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الأخير،‭ ‬في‭ ‬امتثالها‭ ‬لمعايير‭ ‬الشفافية‭ ‬والحوكمة‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬سان‭ ‬دييغو‭ ‬لمنتدى‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬نحو‭ ‬26‭ ‬معياراً‭ ‬ومؤشراً‭ ‬شاملاً‭ ‬لرفع‭ ‬التقارير‭ ‬والإفصاح‭.‬

وكشفت‭ ‬الشلقامي‭ ‬أن‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬العربية‭ ‬تتميز‭ ‬بكثافة‭ ‬نشاطها‭ ‬الاستثماري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬شراكات‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كطرف‭ ‬ثالث‭ ‬منفذ‭ ‬أو‭ ‬مسرع‭ ‬للاتفاقيات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارات‭ ‬المهمة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الأخضر‭ ‬والأزرق،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الربحية‭ ‬والاستثمار‭ ‬الكفء‭ ‬للموارد‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الأم‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المستضيفة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يساعدها‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬مكانة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدولها‭.‬

قيود‭ ‬وتحديات

تتعرض‭ ‬استثمارات‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬إلى‭ ‬ضوابط‭ ‬وقيود‭ ‬في‭ ‬استثماراتها‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬المستضيفة،‭ ‬وتعزو‭ ‬الشلقامي‭ ‬تردد‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬المستضيفة‭ ‬إلى‭ ‬تأثير‭ ‬استثمارات‭ ‬هذه‭ ‬الصناديق‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬السوق‭ ‬ومؤشرات‭ ‬اقتصادية‭ ‬حيوية‭ ‬كالعمالة‭ ‬والبطالة‭ ‬وتوظيف‭ ‬الموارد‭ ‬النادرة،‭ ‬‮«‬فتكون‭ ‬الدول‭ ‬المستضيفة‭ ‬قلقة‭ ‬من‭ ‬طبيعة‭ ‬هذا‭ ‬الأثر‭ ‬فتلجأ‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬ضمانات‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬لتوفير‭ ‬الدخول‭ ‬والخروج‭ ‬الآمن‭ ‬لها،‭ ‬وكلما‭ ‬زاد‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬زادت‭ ‬هذه‭ ‬التساؤلات،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬تواجهه‭ ‬غالبية‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‮»‬‭. ‬ويتمثل‭ ‬التحدي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬المسؤول‭ ‬ومدى‭ ‬قدرة‭ ‬هذه‭ ‬الصناديق‭ ‬على‭ ‬قياس‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مجالات‭ ‬مهمة‭ ‬هي‭ ‬البيئة‭ ‬والحوكمة‭ ‬والمجتمع‭.‬