نسبة المرأة في المناصب القيادية في تسهيلات البحرين 35%

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ذكرت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬35 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬والإشرافية‭ ‬والعليا‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬عبدالله‭ ‬بوخوة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬وتأهيل‭ ‬وترقية‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬والمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظها‭ ‬الله،‭ ‬ودور‭ ‬‮«‬التسهيلات‮»‬‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الطاقات‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودمجها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭.‬

وأضاف‭ ‬بوخوة‭ ‬أن‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬تمكين‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬التسهيلات‭ ‬ينبع‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كإحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الـ17‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬الذي‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬

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‬وقال‭ ‬‮«‬نطمح‭ ‬أن‭ ‬نعزز‭ ‬موقعنا‭ ‬كنموذج‭ ‬بحريني‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬إدماج‭ ‬العنصر‭ ‬النسائي‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬إدراكنا‭ ‬لأهمية‭ ‬إسهامات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬وتحسين‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أقسام‭ ‬ودوائر‭ ‬الشركة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬عاما‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أيضا‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬تشجع‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتطور‭ ‬المهني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬مستمرة‭ ‬للموظفات،‭ ‬وفرص‭ ‬الترقية‭ ‬وتعزيز‭ ‬القيادة‭ ‬النسائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعيينهن‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬تنفيذية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى،‭ ‬والالتزام‭ ‬بتطبيق‭ ‬سياسات‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬وتحديث‭ ‬سياسة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬واستحداث‭ ‬مزايا‭ ‬مخصصة‭ ‬للمرأة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المبتكرة‭ ‬المخصصة‭ ‬للمرأة‭ ‬كــ‮

«‬ IMTIAZ ‭ ‬ For ‭ ‬ Her ‮»‬،‭ ‬أول‭ ‬بطاقة‭ ‬ائتمانية‭ ‬مخصصة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬والخدمات‭ ‬التمويلية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الشركة‭ ‬لرائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الشمول‭ ‬المالي،‭ ‬وتفعيل‭ ‬جميع‭ ‬الطاقات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬ومواصلة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجهود‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬