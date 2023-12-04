((البحرين الوطنية للتأمين)) أفضل شركة للتأمين هذا العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حصدت شركة البحرين الوطنية للتأمين ( bni )، شركة التأمين الرائدة في البحرين، جائزة «أفضل شركة للتأمين العام». وقد جاء هذا التكريم خلال الملتقى العاشر لحفل جوائز قطاع التأمين في الشرق الأوسط 2023 ( MIIA )، والذي أقيم في فندق كونراد دبي، الإمارات العربية المتحدة.
يتم تنظيم حفل توزيع جوائز قطاع التأمين في الشرق الأوسط من قبل مجلة الشرق الأوسط للتأمين، وهي مجلة تأمين رائدة في المنطقة، حيث أطلقت نسختها الأولى من حفل جوائز التأمين في عام 2014 واكتسبت سمعة طيبة في المنطقة بسبب عملية التحكيم الدقيقة التي تتبعها.
ويأتي هذا التكريم احتفاءً بجهود البحرين الوطنية للتأمين المتواصلة في الابتكار والتفاني في تقديم أعلى معايير الجودة وتعزيز ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة ( ESG ) من خلال إطلاقها العديد من الخدمات والمنتجات التأمينية المبتكرة والفريدة من نوعها، والتي تزامنت مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ( ESG ) في عملياتها.
وقد برزت شركة البحرين الوطنية للتأمين بتقديمها لخدمات ومنتجات تأمينية متميزة مواكبة لمتطلبات السوق ومتماشية مع جهود مملكة البحرين في تعزيز مفهوم الاستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، من خلال تدشينها لبرنامج الاستدامة للشركات في يونيو من هذا العام. حيث قدمت أسعارا خاصة للشركات الملتزمة بتطبيق الممارسات المستدامة في عملياتهم، للتشجيع على الممارسات البيئية في المجتمع المحلي، وتأكيدًا لالتزام الشركة بدعم مبادرة تقليل الانبعاثات الكربونية والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م.
وتواصل الشركة سعيها في طرح حلول مستدامة من خلال محاذاة عملياتها التجارية وشراكاتها مع معايير الاستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، مما ميزها عن باقي الشركات.
وتعليقًا على هذا الإنجاز، أعربت إيمان مجلي، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين عن امتنانها قائلة: «نفخر بهذا الإنجاز المتمثل في حصولنا على لقب (أفضل شركة للتأمين العام). هذه الجائزة المرموقة تعد شهادة على نجاح الشركة ودليلًا على جهودنا المتواصلة في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا حفاظًا على ثقتهم بنا».
كما أضافت: «إنني سعيدة جدًا بما أنجزناه كشركة، وهذه الجائزة تعد حافزاً للسعي على تقديم خدمات استثنائية وحلول مبتكرة لعملائنا».
MENAFN04122023000055011008ID1107530202
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.