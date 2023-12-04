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((البحرين الوطنية للتأمين)) أفضل شركة للتأمين هذا العام

12/4/2023 4:39:09 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حصدت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ (‬ bni ‭)‬،‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬شركة‭ ‬للتأمين‭ ‬العام‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬خلال‭ ‬الملتقى‭ ‬العاشر‭ ‬لحفل‭ ‬جوائز‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬2023‭ (‬ MIIA ‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كونراد‭ ‬دبي،‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للتأمين،‭ ‬وهي‭ ‬مجلة‭ ‬تأمين‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬أطلقت‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬واكتسبت‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بسبب‭ ‬عملية‭ ‬التحكيم‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬احتفاءً‭ ‬بجهود‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬وتعزيز‭ ‬ممارساتها‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ (‬ ESG ‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاقها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬التأمينية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬والتي‭ ‬تزامنت‭ ‬مع‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭) ‬وتطبيق‭ ‬المعايير‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ (‬ ESG ‭) ‬في‭ ‬عملياتها‭.‬

وقد‭ ‬برزت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬بتقديمها‭ ‬لخدمات‭ ‬ومنتجات‭ ‬تأمينية‭ ‬متميزة‭ ‬مواكبة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬السوق‭ ‬ومتماشية‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬الاستدامة‭ (‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭)‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدشينها‭ ‬لبرنامج‭ ‬الاستدامة‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬أسعارا‭ ‬خاصة‭ ‬للشركات‭ ‬الملتزمة‭ ‬بتطبيق‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬عملياتهم،‭ ‬للتشجيع‭ ‬على‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬وتأكيدًا‭ ‬لالتزام‭ ‬الشركة‭ ‬بدعم‭ ‬مبادرة‭ ‬تقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬والوصول‭ ‬للحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060م‭.‬

وتواصل‭ ‬الشركة‭ ‬سعيها‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاذاة‭ ‬عملياتها‭ ‬التجارية‭ ‬وشراكاتها‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬الاستدامة‭ (‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬ميزها‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬الشركات‭. ‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬أعربت‭ ‬إيمان‭ ‬مجلي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬عن‭ ‬امتنانها‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬حصولنا‭ ‬على‭ ‬لقب‭ (‬أفضل‭ ‬شركة‭ ‬للتأمين‭ ‬العام‭). ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬تعد‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‭ ‬ودليلًا‭ ‬على‭ ‬جهودنا‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لعملائنا‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬بنا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أضافت‭: ‬‮«‬إنني‭ ‬سعيدة‭ ‬جدًا‭ ‬بما‭ ‬أنجزناه‭ ‬كشركة،‭ ‬وهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تعد‭ ‬حافزاً‭ ‬للسعي‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬وحلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لعملائنا‮»‬‭.‬

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