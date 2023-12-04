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فوز كبير للحزب الحاكم في الهند بانتخابات محلية

12/4/2023 4:36:56 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق الحزب الحاكم في الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي فوزا كبيرا على المعارضة في الانتخابات التي أجريت في ثلاث من الولايات الرئيسية في وسط البلاد، وفقا لنتائج أعلنت أمس، قبل أشهر من الانتخابات الوطنية.
وتعزز الانتصارات في ثلاث من الولايات الخمس التي صوتت في نوفمبر وضعية حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي) اليميني ومودي الذي لايزال يتمتع بشعبية كبيرة بعد عشر سنوات في السلطة.
ويعد مودي المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية ثالثة على التوالي العام المقبل في أكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني.
وانتزع حزب بهاراتيا جاناتا ولايتي تشاتيسغاره وراجستان من المعارضة، واحتفظ بولاية ماديا براديش.
وتعد هذه النتائج انتكاسة جديدة لراهول غاندي (53 عاما)، زعيم حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض من اليسار الوسط، والذي خاض حملة انتخابية وجه خلالها انتقادات حادة لمودي.
وسبق أن تولى والد راهول غاندي وجدته وجده الأكبر رئاسة الوزراء في الهند، وهم شخصيات سياسية أساسية هيمنت على المشهد السياسي في الهند مدى عقود.
لكن على الرغم من ذلك، خسر حزب المؤتمر الذي كان في السابق القوة السياسية المهيمنة في الهند، آخر استحقاقين انتخابيين على المستوى الوطني في العامين 2014 و2019، في هزائم وصفت بأنها تاريخية أمام حزب بهاراتيا جاناتا.
وفاز حزب المؤتمر بولاية تيلانغانا الجنوبية متغلبا على حزب إقليمي في حين أن فرز الأصوات في ولاية ميزورام الصغيرة الواقعة في شمال شرق الهند، سيجرى اليوم.
وقال مودي في خطاب ألقاه في مقر بهاراتيا جاناتا في نيودلهي بعدما بينت النتائج فوز الحزب في الولايات الثلاث إن «انتصار اليوم تاريخي»، متوجها بالشكر إلى «الشعب على دعمه» ومشيدا بـ«سياسة الحوكمة والتنمية التي نعتمدها في الهند».

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