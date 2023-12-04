-->

Monday, 04 December 2023 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


داعش يتبنى تفجيرا داميا في الفلبين

12/4/2023 4:36:56 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن هجوم دامٍ في الفلبين أدى إلى مقتل واصابة العشرات.
وقال التنظيم على تطبيق «تليغرام» إن مسلحيه فجروا قنبلة حيث كان يقام قداس كاثوليكي.
وندد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن بالتفجير الدامي، في الوقت الذي عززت فيه الشرطة والجيش إجراءاتهما الأمنية في جنوب البلاد ومحيط العاصمة مانيلا.
وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب اكثر من 50 آخرين بعد انفجار قنبلة خلال قداس كاثوليكي في صالة للألعاب الرياضية بإحدى الجامعات في مدينة ماراوي التي حاصرها مسلحون لمدة خمسة أشهر في عام 2017.
وقال ماركوس في بيان «أندد بأشد العبارات الممكنة بالأفعال الطائشة والشنيعة التي ارتكبها إرهابيون أجانب.. سننظر دائما للمتطرفين الذين يمارسون العنف ضد الأبرياء على أنهم أعداء لمجتمعنا».
بدوره، قال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو في مؤتمر صحافي إن عمليات إنفاذ القانون «ستستمر بلا هوادة» لتقديم مرتكبي هذا «النشاط الإرهابي» إلى العدالة.
واضاف تيودورو أن الانفجار الذي وقع في ماراوي، عاصمة إقليم لاناو ديل سور، جاء في أعقاب عمليات عسكرية استهدفت جماعات محلية مؤيدة لتنظيم «داعش» في جنوب الفلبين، منها عملية نفذت الأحد في لاناو ديل سور وقتل خلالها زعيم جماعة «ماوتي» المرتبطة بالتنظيم.
وقال قائد القوات المسلحة الفلبينية روميو براونر في المؤتمر الصحافي ذاته انه «من المحتمل أن ما حدث كان هجوما انتقاميا».
واستولت جماعة «ماوتي» على ماراوي في مايو 2017، سعيا لتحويلها إلى «ولاية» تابعة لتنظيم داعش في جنوب شرق آسيا.
وتفقد مسؤولون في الجيش صالة الألعاب الرياضية في جامعة مينداناو، والتي بدت سليمة باستثناء علامات لحروق في المركز الذي وقع فيه الانفجار، وفقا للصور التي نشرتها حكومة لاناو ديل سور على فيسبوك.
وقالت جامعة مينداناو في بيان على فيسبوك إنها «تشعر بحزن عميق وفزع جراء أعمال العنف التي وقعت خلال تجمع ديني.. إننا ندين بشكل لا لبس فيه وبأشد العبارات الممكنة هذا العمل المروع الذي لا معنى له».

MENAFN04122023000130011022ID1107530180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث