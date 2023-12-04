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بابا الفاتيكان يشجب انهيار الهدنة في غزة ويأمل في وقف إطلاق نار جديد

12/4/2023 4:36:56 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال بابا الفاتيكان فرنسيس امس إنه من «المؤلم» رؤية انهيار الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وعبر عن أمله في أن تتوصل جميع الأطراف المعنية لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار «في أقرب وقت ممكن».
وقال فرنسيس، في كلمة ألقاها نيابة عنه أحد مساعديه بسبب حالته الصحية خلال عظة الأحد، «من المؤلم انهيار الهدنة. هذا يعني الموت والدمار والبؤس». وأضاف «لقد تحرر العديد من الرهائن ولكن لايزال العديد منهم في غزة. نفكر فيهم وفي عائلاتهم، الذين رأوا ضوءا وأملا في احتضان أحبائهم مجددا».
وتابع «هناك الكثير من المعاناة في غزة، هناك نقص في الاحتياجات الأساسية.. آمل أن تتمكن جميع الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، (وإيجاد) حلول أخرى غير الأسلحة».
وقال فرنسيس في بداية العظة الأسبوعية «أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، صباح الخير. اليوم أيضا لن أتمكن من قراءة كل شيء. حالتي تتحسن لكن صوتي لايزال (غير جيد)».
ووضعت شاشات في ساحة القديس بطرس حتى يتمكن المشاركون من متابعة كلمة البابا بعد أن كانوا يستمعون إليه عادة وهو يتحدث من نافذة تطل على الساحة.

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