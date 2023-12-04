بريطانيا ستجري رحلات استطلاعية فوق غزة لتحديد مكان المحتجزين

(MENAFN
- Al-Anbaa) سيقوم الجيش البريطاني برحلات استطلاعية فوق قطاع غزة للمساعدة في تحديد أماكن المحتجزين لدى «حماس»، بحسبما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان نشر مساء أمس الأول، «دعما لأنشطة إنقاذ الرهائن المستمرة، ستجري وزارة الدفاع البريطانية رحلات استطلاعية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة».
وأكدت الوزارة أن «طائرات المراقبة ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستكون مهمتها فقط تحديد مكان الرهائن».
وبحسب البيان، فإنه «سيتم تمرير المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن فقط إلى السلطات المختصة المسؤولة عن إنقاذ الرهائن»، ولم تعلن لندن عن عدد البريطانيين الذين تم احتجازهم كرهائن.
ويقدر الجيش الإسرائيلي عدد الأشخاص الذين احتجزوا واقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر بنحو 240. وبعد إطلاق سراح ما مجموعه 110 رهائن منذ بدء النزاع، بما في ذلك 105 خلال الهدنة، معظمهم نساء وقصر، لايزال هناك 136 رهينة لدى «حماس» ومجموعات تابعة لها وفق السلطات الإسرائيلية.
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