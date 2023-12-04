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بريطانيا ستجري رحلات استطلاعية فوق غزة لتحديد مكان المحتجزين

12/4/2023 4:36:56 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سيقوم الجيش البريطاني برحلات استطلاعية فوق قطاع غزة للمساعدة في تحديد أماكن المحتجزين لدى «حماس»، بحسبما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان نشر مساء أمس الأول، «دعما لأنشطة إنقاذ الرهائن المستمرة، ستجري وزارة الدفاع البريطانية رحلات استطلاعية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة».
وأكدت الوزارة أن «طائرات المراقبة ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستكون مهمتها فقط تحديد مكان الرهائن».
وبحسب البيان، فإنه «سيتم تمرير المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن فقط إلى السلطات المختصة المسؤولة عن إنقاذ الرهائن»، ولم تعلن لندن عن عدد البريطانيين الذين تم احتجازهم كرهائن.
ويقدر الجيش الإسرائيلي عدد الأشخاص الذين احتجزوا واقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر بنحو 240. وبعد إطلاق سراح ما مجموعه 110 رهائن منذ بدء النزاع، بما في ذلك 105 خلال الهدنة، معظمهم نساء وقصر، لايزال هناك 136 رهينة لدى «حماس» ومجموعات تابعة لها وفق السلطات الإسرائيلية.

MENAFN04122023000130011022ID1107530178

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