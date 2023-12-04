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آلاف الإسبان يتظاهرون مجددا رفضا للعفو عن انفصاليين كاتالونيين

12/4/2023 4:36:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهر آلاف الإسبان من جديد في مدريد للتنديد بمشروع قانون العفو عن انفصاليين كاتالونيين متورطين في محاولة انفصال فاشلة في العام 2017، والذي سمح لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالبقاء في منصبه لأربع سنوات أخرى.
وقال زعيم الحزب الشعبي المحافظ ألبرتو نونيز فيخو الذي نظم التظاهرة أمام الحشد في حديقة بمدريد «باسم هذا البلد، أطالب بوقف هذه الترهات».
وهكذا طالب نونيز فيخو بإنهاء الاتصالات الخارجية بين الاشتراكيين والحزب الانفصالي في كاتالونيا «معا من أجل كاتالونيا» برئاسة كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا في 2017 هربا من إجراءات قضائية ضده.
وشارك في التظاهرة حوالى 8 آلاف شخص، بحسب قيادة الشرطة، و15 ألفا وفقا للمنظمين.
وألمح الزعيم المحافظ إلى بوتشيمون في معرض انتقاده لسانشيز الذي «يخضع لمطالب الملاحقين والموقوفين».
وخرجت التظاهرة غداة انعقاد أول اجتماع بين ممثلي حزب بوتشيمون والاشتراكيين في سويسرا بشأن الاتفاق الذي حصل بموجبه سانشيز على منصبه مقابل التعهد بإصدار قانون العفو.
وفور الاعلان عن مشروع العفو الذي ينظر فيه البرلمان، خرج اليمين واليمين المتطرف إلى الشوارع، وسجلت أكبر التظاهرات خروج 170 ألف شخص في مدريد في 12 نوفمبر الماضي، بحسب قيادة الشرطة.
وانتهى اجتماع السبت الماضي في سويسرا بتعيين السلفادوري فرانسيسكو غاليندو فيليز، وهو ديبلوماسي مخضرم في مجال مفاوضات السلام، وسيطا يضمن الالتزام بالاتفاق.
وهاجم نونيز فيخو سانشيز لقبوله بهذه الوساطة التي طالب بها الانفصاليون.
كما انتقد المحافظون السرية التي يرون أنها تحيط بالاتصالات بين الانفصاليين والاشتراكيين.
وقال رئيس إقليم الأندلس والشخصية الناشئة في الحزب الشعبي خوان مانويل مورينو للصحافيين متسائلا «هل يجري التفاوض على استفتاء على الاستقلال؟».

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