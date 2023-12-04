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نساء يتظاهرن في أفغانستان ضد انعدام الأمن

12/4/2023 4:36:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهرت عشرات النساء في ولاية هرات بغرب أفغانستان احتجاجا على انعدام الأمن، خلال تشييع أفراد قتلوا مؤخرا.
وقال حسين عظيمي عضو مجلس علماء مدينة جبريل لوكالة «فرانس برس»، إن هؤلاء النساء اللواتي حضرن الجنازة رددن شعارات تطالب بمزيد من الأمن، مثل: «الموت للقتلة» أو «نحتاج الى الأمن».
واحتجت هؤلاء النساء في المدينة بحضور مئات من الأشخاص، حيث تم دفن ستة من ضحايا الهجوم السبعة الذي نفذه رجال مجهولون الجمعة الماضية.
وأدى الهجوم إلى مقتل رجلي دين كانا عائدين إلى منزلهما على دراجة ثلاثية العجلات. ووفق السكان، فإن من بين القتلى أربع نساء.

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