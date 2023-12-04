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آثار كارثية للحرب على سوق العمل 60% في القطاع و24% في الضفة فقدوا وظائفهم

12/4/2023 4:36:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت منظمة العمل الدولية أن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 60 يوما على قطاع غزة أدت إلى آثار كارثية فيما يتعلق بسوق العمل، إذ فقد 61% من العمال وظائفهم في القطاع، كما أثرت أيضا على سكان الضفة الغربية، حيث خسر 24% وظائفهم.
وقالت المنظمة، في تقرير لها يصف ما ذكرت، إنه «أزمة إنسانية عميقة»، مشيرة إلى أنه «في كل غزة، تضررت البنية التحتية بشكل بالغ، وأغلقت الشركات، وحدثت موجة واسعة من النزوح، في ظل نقص الماء والطعام، مما أدى إلى شلل النشاط الاقتصادي».
وأضافت أن الوضع كان «سيئا في غزة قبل الحرب الحالية، نتيجة حصار للقطاع دام 17 عاما، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهشاشة الوضع الاقتصادي».
وحسبما نقل موقع «الحرة» عن المنظمة، فإنه حتى 31 أكتوبر الماضي، فقد ما لا يقل عن 182 ألف شخص في قطاع غزة وظائفهم، منهم 20 ألف شخص كانوا يعملون في إسرائيل، في حين فقد 208 آلاف شخص وظائفهم في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون الوضع قد تفاقم بشكل كبير منذ ذلك الحين.
ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، فإن حوالي 5% فقط من عمال الضفة الغربية الذين عملوا سابقا في إسرائيل والمستوطنات حافظوا على وظائفهم.
واعتبرت التقديرات أن فقدان هذه الوظائف في غزة والضفة الغربية يعني خسائر في دخل العمل اليومي تقدر بنحو 16 مليون دولار.
ووفقا لأحدث مسح للقوى العاملة تم إجراؤه ما بين أبريل ويونيو الماضيين، فإن 2.1 مليون شخص في سن العمل (فوق 15 عاما) بالضفة الغربية، كان يعمل منهم 47.8%، بينما كان يعمل في غزة 39.9% وعددهم 528 ألفا، من بين 1.3 مليون شخص في سن العمل.
ويعمل غالبية سكان غزة (حوالي 51%) في قطاع الخدمات، في حين تمثل التجارة والمطاعم والفنادق 23% من سوق العمالة. وأشار التقرير إلى أن سوق العمل في غزة كان يعاني من ضعف الأجور، بمتوسط شهري يبلغ 193 دولارا، وهو نصف تقريبا متوسط الأجر الشهري في الضفة الغربية، حيث يبلغ 373 دولارا.

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