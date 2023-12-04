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الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية في جنوب غزة ستضاهي ما نفذناه بشمال القطاع

12/4/2023 4:36:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن العملية الإسرائيلية الحالية في جنوب قطاع غزة تضاهي تلك التي نفذها الجيش ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شمال القطاع.
وأضاف هاليفي في بيان «خضنا قتالا ضاريا في شمال قطاع غزة، ونفعل الشيء نفسه الآن في جنوبه».
من جهته، شدد البيت الأبيض على أن إسرائيل «تبذل جهودا للحد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة منذ استئناف القتال بعد هدنة استمرت سبعة أيام، فيما تتزايد دعوات المجتمع الدولي من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لقناة «أي بي سي» التلفزيونية «نعتقد أنهم تقبلوا رسائلنا المتعلقة بمحاولة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى».
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استأنف هجومه في شمال غزة «على نطاق أضيق وأكثر دقة»، مشيرا إلى أن إسرائيل نشرت في اليومين الاخيرين على الإنترنت خريطة للأماكن حيث يمكن للمدنيين أن يجدوا فيها ملجأ والفرار من القتال.
ورأى كيربي أنه «لا يوجد الكثير من الجيوش الحديثة التي يمكنها فعل ذلك» مضيفا «إنهم يبذلون جهودا».
كما أكد أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لم تكن «على علم» مسبق بنية حماس تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الخميس الفائت استنادا إلى وثائق سرية أن مسؤولين إسرائيليين حصلوا قبل أكثر من عام على خطة لحماس تهدف إلى تنفيذ هجوم غير مسبوق ضد إسرائيل، لكنهم اعتبروا هذا السيناريو غير واقعي.
وأشار كيربي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر بوجود «قصور في جهاز الاستخبارات فيما يتعلق بـ 7 أكتوبر» وأنهم «سيجرون مراجعة» بهذا الصدد.
الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة إجمالي القتلى الفلسطينيين إلى 15523 جراء هجمات إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحافي في خان يونس جنوب غزة، إن عدد المصابين وصل إلى أكثر من 41 ألف مصابا بجروح مختلفة وسط انهيار في الخدمة الصحية.
وذكر القدرة أن مئات الجرحى يتم علاجهم في المستشفيات على الأرض وبإمكانيات متواضعة للغاية، فيما مستشفيات شمال غزة «باتت أكثر عجزا عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة».
وأضاف أن كافة المستشفيات في قطاع غزة باتت مكتظة بإعداد الجرحى التي فاقت إمكانياتها الطبية والسريرية وافتقاد الإمكانيات الجراحية المطلوبة للتعامل مع الحالات الخطيرة.
وانتقد القدرة آلية مغادرة الجرحى للعلاج في الخارج التي قال إنها تسير ببطء وتقتصر على عدد محدود من الجرحى، مشيرا إلى أن عدد الجرحى والمرضى الذي تمكنوا من المغادرة بلغ 403 فقط منذ بدء الحرب الإسرائيلية.
وجدد الناطق باسم وزارة الصحة المطالبة بتوفير ممرات إنسانية آمنة تضمن تدفق الإمدادات الطبية والأدوية والوقود وسفر الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج لإنقاذ حياتهم.

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