-->

Monday, 04 December 2023 01:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تعلن بدء عملية برية في خان يونس وتنذر ربع قطاع غزة بالإخلاء

12/4/2023 4:36:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لم تفلح الدعوات الدولية عموما والأميركية خصوصا لتجنب ايقاع المزيد من الضحايا المدنيين في ثني آلة الحرب الاسرائيلية عن دك قطاع غزة بالمزيد من الصواريخ والقنابل، وايقاع المزيد من القتلى والجرحى، حيث أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، في مؤتمر صحافي أمس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 20 جريمة بحق المدنيين خلال 24 ساعة راح ضحيتها نحو 700 شهيد ومئات المصابين بقوا عالقين تحت أنقاض المباني.
وأكد انه مع نزوح أكثر من مليون ونصف مليون شخص فإنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة في وقت يمارس الجيش الإسرائيلي التهجير القسري بحق سكان مناطق جديدة بمطالبتهم بالإخلاء.
يأتي ذلك فيما أعلن مصدر طبي في المستشفى الأوروبي في رفح لوكالة أنباء «شينخوا» عن انتشال جثث 9 قتلى جراء غارة إسرائيلية استهدفت فجر أمس منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.
وفي وسط قطاع غزة، قالت مصادر أمنية إن نحو 32 شخصا قتلوا في غارات استهدفت خمسة منازل على الأقل في مخيمي النصيرات والبريج للاجئين.
وذكرت وزارة الداخلية التابعة لحركة «حماس» أن سبعة فلسطينيين قتلوا وأصيب عدد آخر جراء غارة إسرائيلية على منزل شرقي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. وسقط عشرات القتلى والمصابين الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية مأهولة تعود لعائلة أبوعيطة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقال المسعفون إنه تم انتشال عدد من القتلى بينهم أطفال أشلاء متقطعة.
من جانبها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان إن إسرائيل ارتكبت «مجزرة» جديدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة خلفت عشرات القتلى والمصابين.
وقال مصدر في مستشفى ناصر الحكومي في خان يونس إنه جرى نقل 37 قتيلا إلى المستشفى جراء غارات إسرائيلية على منازل في المدينة خلال ساعات.
وقالت الخدمات الطبية في وزارة الداخلية بقطاع غزة إن 150 شهيدا وصلوا إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة نهار امس.
وفي المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، انها قصفت مستوطنة أميتاي بمنظومة الصواريخ رجم قصيرة المدى من عيار 114 ملليمترا، وأنها قصفت عسقلان بدفعة من الصواريخ «ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين».
وأكدت أنها فجرت فتحة أحد الأنفاق في مجموعة من جنود العدو شرق بيت لاهيا بعد تفخيخها بالعبوات. بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محوري الشيخ رضوان وحي النصر بمدينة غزة.
ومع تجدد القتــــال، تحولت مخـــاوف السكان من أن يكون القصف الجوي والمدفعي مجرد مقدمة لعملية برية إسرائيلية في جنوب القطاع الى حقيقة وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قواتهم بدأت عملية برية شمال خان يونس في جنوب قطاع غزة.
وقالت الأمم المتحدة أمس إن الجيش الإسرائيلي أنذر في اليومين الماضيين مناطق جديدة تشمل حوالي 25% من قطاع غزة بالإخلاء القسري. ونشر الجيش الإسرائيلي على الإنترنت خريطة مفصلة، يقسم قطاع غزة فيها إلى مئات المناطق الصغيرة بهدف ما قال إنه تسهيل أوامر إخلاء مناطق محددة قبل استهدافها.
وتشمل إحدى المناطق المخصصة للإخلاء بلدات في شرق خان يونس جنوب قطاع غزة هي القرارة وخزاعة وعبسان وبني سهيلة، والتي صدرت الأوامر لسكانها بالتحرك جنوبا إلى رفح.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) إن المناطق المذكورة المهددة بالإخلاء تمثل 19% من مساحة قطاع غزة حوالى 69 كيلومترا مربعا، وكانت موطنا لحوالي 352 ألف شخص قبل بدء الحرب الإسرائيلية. كما أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة غزة (الشجاعية والزيتون والبلدة القديمة) وجباليا في شمال غزة، للإخلاء نحو المناطق الغربية من مدينة غزة.
وبحسب «أوتشا»، تغطي هذه المناطق حوالي 6% من قطاع غزة، وكانت موطنا لحوالي 415 ألف شخص، وتم إجلاء العديد منهم بالفعل.
وكرر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، على حسابه في منصة «اكس»، مطالبته لسكان ست مناطق في شرق خان يونس وما حولها بإخلاء مناطق سكنهم والتوجه إلى مناطق بديلة. وطلب أدرعي من الفلسطينيين الانتقال إلى ما وصفها «بملاجئ النازحين المعروفة» غربي المدينة بما فيها الجنوب باتجاه رفح، وأرفق تعليماته بخريطة تبرز هذه المناطق. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 1.8 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 80% من السكان، أصبحوا نازحين داخليا.
في هذه الأثناء، زادت تصريحات كبار المسؤولين الأميركيين الضغوط التي تمارسها واشنطن على إسرائيل لتوخي مزيد من الحذر في الوقت الذي تحول فيه تركيز هجومها العسكري إلى الجنوب في قطاع غزة المحاصر.
وقالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إن عددا كبيرا للغاية من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة، وشدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في أقوى تصريحاته منذ بداية الحرب على ضرورة حماية إسرائيل للمدنيين في غزة، واصفا إياها بأنها «مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية». وقال أوستن أمام منتدى دفاعي في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا «إذا دفعتهم (المدنيين) إلى أحضان العدو، فإنك تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية».

MENAFN04122023000130011022ID1107530171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث