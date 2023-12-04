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العبدالله ترأس وفد الكويت في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الـ 44 بالدوحة

12/4/2023 4:36:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد الكويت المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 158 التحضيرية للمجلس الأعلى على مستوى القمة في دورته الـ 44 المقرر عقدها غدا في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من مواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة والتي سيتم رفعها إلى القادة في القمة الخليجية وفي مقدمتها التطورات الخطيرة في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها. ومن المقرر أن يشارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غدا الثلاثاء في أعمال القمة الخليجية ومناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية وكل ما من شأنه أن يعزز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.

MENAFN04122023000130011022ID1107530170

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