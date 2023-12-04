العبدالله ترأس وفد الكويت في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الـ 44 بالدوحة

(MENAFN
- Al-Anbaa) ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد الكويت المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 158 التحضيرية للمجلس الأعلى على مستوى القمة في دورته الـ 44 المقرر عقدها غدا في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من مواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة والتي سيتم رفعها إلى القادة في القمة الخليجية وفي مقدمتها التطورات الخطيرة في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها. ومن المقرر أن يشارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غدا الثلاثاء في أعمال القمة الخليجية ومناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية وكل ما من شأنه أن يعزز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.
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