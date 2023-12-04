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رئيس وزراء قطر سنواصل جهودنا لاستئناف الهدنة في غزة

12/4/2023 4:36:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في الدوحة أمس، اجتماع الدورة 158 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد غدا، وقد حضر الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون.
وقال رئيس الوزراء القطري في كلمته امام الاجتماع، إن هذه الدورة الوزارية التحضيرية تحفل بالعديد من ملفات التعاون المشترك بين دول المجلس، التي نسعى إلى إنجازها والتشرف برفعها إلى المجلس الأعلى في دورته الرابعة والأربعين، تعزيزا لمسيرة مجلس التعاون وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق مصالح وآمال شعوبنا ودولنا وتعزيز سبل الأمن والاستقرار لمنطقتنا والعالم.
ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد وقد شهدنا خلال الأيام الماضية بكل أسى العدوان الهمجي والجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر استهدافها للمدنيين والبنى التحتية، وقطع الخدمات الأساسية والحيوية، إضافة إلى محاولة وضع الشعب الفلسطيني المحاصر بين مطرقة الإبادة الجماعية وسندان التطهير العرقي أو التهجير القسري، وجميعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مجددا إدانة دولة قطر الشديدة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، ومطالبتها بتحقيق دولي فوري وشامل ومحايد، في هذه الجرائم، وخاصة الاعتداءات التي طالت المنشآت المدنية والإغاثية والإنسانية، وضمان مساءلة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب.
وقال إن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة في الوساطة لوقف هذه الحرب الانتقامية، وبفضل من الله نجحت جهود الوساطة القطرية المشتركة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، بين إسرائيل وحركة حماس، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل الأسرى من النساء والأطفال بين الجانبين، وقد سمحت الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، مشيرا إلى أن دولة قطر ستواصل جهودها مع الدول الفاعلة كافة لاستئناف الهدنة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار.
كما أشاد بما قام به وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة - أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من قمة الرياض - من جولات واجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين، والتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بتحمل مسؤولياته نحو وقف الحرب على غزة، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين، وهو الحل الذي ارتضاه الفلسطينيون والعرب وتوافق عليه المجتمع الدولي الذي يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.
ونوه الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إلى أن مجلس التعاون يتميز بأهمية استراتيجية ومكانة متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مضيفا أننا جميعا حريصون على تعزيز هذه المكانة من خلال النهوض بالتعاون والتنسيق والشراكة إلى مستويات نموذجية، خاصة في عصرنا الراهن الحافل بالتحديات والفرص المشتركة.
وقال إن دولنا لا تألو جهدا في المشاركة الفعالة للتصدي للتحديات العالمية والإقليمية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تحتضن دولة قطر حاليا معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، الذي يأتي في إطار المساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق عالم بيئي متوازن ويشكل إضافة نوعية لمبادرات متنوعة تتبناها دولة قطر، لإحراز التوازن بين حاجاتها التنموية وحماية مواردها الطبيعية لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030م، التي من ركائزها تطوير رؤية بيئية شاملة.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن وزراء الخارجية بدول المجلس، ناقشوا خلال اجتماعهم الوزاري الـ 158 التحضيري، عددا من مواضيع العمل الخليجي المشترك تمهيدا لرفعها لمقام المجلس الأعلى الـ 44 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأشار الأمين العام خلال كلمته إلى أن أعمال الاجتماع الوزاري الـ 158 التحضيري للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناقشت العديد من الموضوعات ذات الشأن الخليجي، وتلك الأخرى المتعلقة بالشأن الإقليمي والعالمي، لتطوير وتعزير المسيرة المباركة لمجلس التعاون، وفق تطلعات وتوجيهات قادة دول المجلس وبما يعود بالرخاء والازدهار والأمن والاستقرار على شعوبهم.

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