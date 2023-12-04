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التكنولوجيا.. وغسيل الأموال

12/4/2023 4:36:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتصدر عناوين الصحف العالمية من حين لآخر قضايا تتناول عمليات غسيل أموال ضخمة تم الكشف عنها، تورط فيها مشاهير وشخصيات مؤثرة من عالم الفن والرياضة ومواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات اجرامية وارهابية، والحديث عن تضخم حساباتهم المصرفية التي وصلت فيها إلى عشرات ملايين بل مئات الملايين من الدولارات وما أصبحوا يمتلكونه من عقارات ويخوت وسيارات باهظة الثمن. تعد جرائم غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية وأكثرها تعقيدا لكونها لا تدع أثر الإدانة كباقي الجرائم الأخرى.
فما هو غسيل الأموال؟ هي عملية تتم فيها تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة الى أموال تبدو مشروعة ونظيفة وقد تكون هذه الأموال متحصلة من جرائم مختلفة كالاتجار بالأسلحة، التهريب، الاتجار بالمخدرات، الاختلاس، الرشوة، الاحتيال الالكتروني وغيرها من الجرائم.
تعود الجذور التاريخية لهذه الجريمة الى رجال العصابات في الصين القديمة، حيث كانت تستخدم القوافل التجارية والارباح التجارية الناتجة عنها، كوسيلة لإخفاء أموال الجرائم التي كانت تحدث في بلاط الحكام.
كــــما ظهرت في عام 1930 بظــهور المافيا الأميركية (أل كابون) والإيطالية خلال الحرب العالمية الثانية، واستخدمت المصارف السويسرية كنافذة لتهريب الأموال خارج الولايات المتحدة.
كيف تتم؟ تتم العملية من خلال مرحلة الإيداع حيث يتم إدخال الأموال إلى النظام المالي عبر المؤسسات المالية أو غيرها، ثم مرحلة التمويه، وبعدها تأتى مرحلة الدمج حيث يعاد دمج الأموال المغسولة واستثمارها في الاقتصاد المشروع.
أسباب الانتشار.. والتداعياتمـــن أبرز أسباب انتشار هذه الجــــريمة بشكـــــل متزايد خلال السنوات الأخيرة هو ارتفاع معدلات الضرائب في بعض الدول، الفساد الإداري والمالي، ظهور الحسابات الرقمية، تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية. وذلك لعدة أهداف تسعى الى تحقيقها المنظمات الاجرامية ومنها زيادة الأرباح، اخفاء الثروات الخ..
لذا، نجد أن هناك تداعيات لهذه الظاهرة منها مجتمعية واقتصادية وسياسية. فالتدفقات المالية غير المشروعة والمرتبطة بالتجنب الضريبي يمكن أن تكون ذات تأثير كبير على الاستقرار الاقتصادي لبلد ما وعلى النظام المالي العالمي. فيمكنها أن تستنفد احتياطيات النقد الأجنبي، وأن تشوه المنافسة، وتضخم أسعار العقارات وغيرها من الأصول،. ويمكن للتدفقات غير المشروعة كذلك أن تشجع على مزيد من النشاط الإجرامي، وأن تضعف سيادة القانون، وتسفر عن تآكل الثقة في المؤسسات العامة للدولة.
أثرت التكنولوجيا الحديثة على جرائم غسيل الأموال، فقد أدت الابتكارات التكنولوجية إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم المالية عبر رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية، فمكنت المجرمين من الاحتيال على الضحايا بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
أبرز الجهات الدولية لمكافحة غسيل الأموال هي بنك التسويات الدولية ـ الانتربول ـ مجموعة العمل المالي ـ منظمة الشفافية الدولية ـ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ـ مجموعة أجمونت ـ الفريق التوجيهي المشترك لمكافحة غسيل الأموال ـ مجموعة وولفزبرج.

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HamadMadouh@

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