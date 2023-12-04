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نماذج مشرقة.. لبر الوالدين والمعاقين

12/4/2023 4:36:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في مقالتي الأخيرة وضعت قلمي على مشاهد مؤلمة من مجتمعنا في التعامل مع الآباء والأمهات وعلى سلوكيات فظة وممارسات قاتمة في نكران جميلهم ونسيان فضلهم، والإمعان في عقوبتهم بعد أن بلغوا من الكبر عتيا، فكان لما كتبته صدى كبير ووقع عظيم عند الكثيرين، ما دعاني إلى أن أنصف الغالبية العظمى من مجتمعنا الذي أفرز نماذج رائعة وصورا مشرقة في فلسفة بر الوالدين والتعامل معهما، بل في عموم التعايش مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
فرغم زخم الحياة المعاصرة والأجهزة الذكية والعكوف على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي وسط المتغيرات وزحمة الملهيات والفضائيات رأينا نماذج صارخة في البر والإحسان، ومشاهد حية تثلج الصدر لتقدير الوالدين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وما ذلك إلا بسبب مع ما نعيشه من مناخ إيجابي مواتٍ تنتشر فيه حلقات تحفيظ القرآن ومجالس العلم ويعج بالبرامج الهادفة في إذاعة القرآن ورسائل الوعظ والتذكير التي نتناقلها والتي لها أبلغ الأثر في تقويم السلوك وتعديل أي اعوجاج.
يتناقلون في المجالس والدواوين وغيرها قصص من هذا القبيل، من جملة ذلك ما يتحدثون عن ابن مخلص في بر والده وفي العناية بجسده تنظيفا وتدليكا وتطييبا مترفقا به ومرفها له لساعتين أو ثلاث، لم يسند هذه الخدمة لخادم، بل أصبح شغله الشاغل، يتولاه بنفسه لأنه يرى فيه شرفا بالغا وأجرا عظيما.
وليس أكثر مما نراه دائما من طلة بهية لولد مع والده يطوف به مجالس دواوين الكويت رافعا به رأسه ولسان حاله يقول: إنه أبي سبب وجودي ومصدر فخري واعتزازي.
وهناك من يذهب بوالده للمسجد سائر أوقات الصلاة ممسكا بيده ومتقبلا بطء حركته محتسبا الأجر وجزيل الثواب، ولم يرض أن يحمل شرف هذه المهمة سائق أو خادم.
وإن لم تكن رأيت بأم عينك فلا بد أنك سمعت الكثير من القصص عمن يأتي بأبيه أو أمه من أقاصي الأرض يحمله أو يحملها على ظهره في طواف حج أو عمرة وسعيهما ورميهما وسائر مناسكهما، فلنعم الظهر ظهرك أيها البار ولنعم البر برك.
لم يكن مخجلا لابن بلغ السبعين من العمر أن يخدم والدته الطاعنة في السن بنفسه ممحصا لاحتياجاتها متفحصا لرغباتها ملبيا لها، رغم ما وهب الله هذا السبعيني من أبناء بررة قادرين على أن يرفعوا هذا العبء عنه.
ولن أفوت ما تبقى من هذه السطور لأسرد مناقب جميلة لآباء وأمهات تحملوا المشاق والصعاب في رعاية ابن معاق أو ابنة معاقة، فغمروا ابنهم أو ابنتهم بالحنان والإحسان والدعم النفسي والتشجيع المعنوي، وأصبح المعاق من نسلهم عنصرا أساسيا في نسق الأسرة الصغيرة، وعضوا فاعلا في الحل والترحال بل إنهم يرون فيه ضيف شرف من الله له حقوقه وواجباته، في معان سامية لا تستوعبها المقالات والكتب.
أحد أصدقائي من الدائرة الضيقة له اسم مرموق في عالم الاقتصاد، ابتلي بولد معاق، فلم يخجل من خدمته وحمله على ظهره بين الناس وهو رافعا رأسه مبتهجا بهذا الباب من الخير، ونجح في تحويل إعاقة ابنه إلى نعمة يستدر منها الصبر والأجر ورضا الله في الدنيا والآخرة.
كلمة الختام: احمدوا الله على ما نشاهده من هذه المفاهيم الأخلاقية في مجتمعنا، ومن الطراز الراقي في بر الوالدين وبرهما والصبر عليهما، وكذلك تقدير كبار السن والعجزة وأصحاب الإعاقة والتوحد، ولا أعتبر ذلك إلا واحدا من مؤشرات الخيرية والأخلاق في وطننا ومجتمعنا، وجدير بهذه الثقافة الراقية والنماذج الرائعة أن تنتشر وأن تكون غرسا في الأطفال ونبراسا للأجيال.
إلى كل بار بأبيه ووفي لأمه وحنون على من يعول من معاق أو معاقة.. والله ما كتبت هذه المقالة إلا لأرفع لكم القبعة وأكيل لكم الثناء والشكر والاحترام والتقدير الذي تستحقونه.. وما عند الله خير وأبقى.

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