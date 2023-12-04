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((زايد الصحراء)) عانق السماء

12/4/2023 4:36:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في البداية، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، حفظه الله ورعاه، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولكل حكام الإمارات الكرام ولشعب الإمارات الوفي النبيل، سائلا المولى عز وجل أن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.
لم تكن الحياة سهلة عند الآباء والأجداد، ولم يكن الطريق مفروشا بالورود آنذاك، لكن بالهمة والإصرار وعزيمة الرجال المخلصين الصادقين حول «زايد الخير» ورفاقه الأوفياء تلك الصحراء القاحلة إلى دانة تفيض بالخير كل الخير على أرضها وشعبها حتى وصل خيرها للعالم أجمع، فقد وضع القائد الفذ، المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمة الله عليه، طوال مسيرته العطرة لبنات البناء وخارطة الطريق التي قوبلت بالترحيب الحار وتفاعل لا مثيل له من إخوانه أصحاب السمو آنذاك الذين كانوا على قلب رجل واحد ومازالوا إن شاء الله بالتعاون والتعاضد والتآخي متحابين متفقين على هدفهم النبيل في إحداث نقلة نوعية لمواكبة التحديات نحو العالم المتسارع في تطوره وتقدمه وتميزه في النماء للبلاد والرخاء للعباد.
ثم استمرت الإنجازات بعهد سمو الشيخ خليفة بن زايد، رحمة الله عليه، الذي سار على خطى والده حتى توفاه الله.
ثم تسلم زمام السلطة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أطال الله في عمره، الذي استطاع أن يجمع بين عبق الماضي الجميل وربطه بكل ماهو جديد ومتميز لمواكبة المستجدات في عالم متسارع وطاقات متجددة وثورة في كوكب الأرض حتى عانقت البلاد السماء..
52 عاما من الثبات على المبادئ والقيم..
52 عاما من التقدم والرقي..
52 عاما من بث روح التسامح والمحبة والسلام..
52 عاما من احترام ثقافات الشعوب والأديان وتقدير الإنسانية..
52 عاما من التحلي بالأخلاق الرفيعة التي جبل عليها المجتمع الإماراتي الشقيق.
52 عاما من الريادة المتطورة التي عانقت مجد السماء ورسخت في عالم الفضاء.
52 عاما وأنتم وطن الأمن والملاذ الآمن لكل خائف والسند الحقيقي لكل ضعيف..
52 عاما وأنتم بلد الوفاء والمعزة والفزعة والإخاء..
مختصر مفيد: تذكروا دائما أن الشعوب تحترم من يعمل لأجلها ولأجل الوطن، وهذا ديدن القيادة الحكيمة في الإمارات الشقيقة، والتي مهما بلغت الفضاء مازالت الجذور الطيبة راسخة وتعمل ليل نهار في أرض العطاء، وستواصل المسيرة حتى وإن عانقوا السماء.
ودمتم بود.

M_TH_ALOTAIBI@

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