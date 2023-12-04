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توحيد الأسعار بالقطاع الطبي الأهلي

12/4/2023 4:36:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هناك أمر في غاية الأهمية يحتاج من وزارة الصحة إلى التدخل السريع لضبط آلية الرسوم في عيادات ومستشفيات القطاع الأهلي التي تشهد أسعارها ارتفاعا ملحوظا.
تقع مراقبة أسعار القطاع الصحي الأهلي تحت مسؤولية وزارة الصحة، والملاحظ ان هناك تفاوتا في الأسعار بشكل ملموس بين مستشفى وآخر، وعلى سبيل المثال رسوم الكشف والتحاليل، والمناظير والأشعة والسونار، تختلف من مستشفى لآخر. ومن غير المعقول أن نجد رسوم الكشف في بعض أقسام الطوارئ 20 دينارا وفي أماكن أخرى بسعر 40 دينارا، وكذلك الحال هناك تحاليل بقيمة 30، وفي مستشفى آخر تكون بضعف المبلغ، وهو ما يدل على الحاجة إلى زيادة الرقابة على عمل تلك المستشفيات.
مطلوب من وزارة الصحة ضبط العمل في القطاع الطبي الأهلي، والعمل على وضع تسعيرة رسمية موحدة خاصة بالكشف في المراكز الخاصة وأخرى بالمستشفيات وتكون في حدود المعقول، بدلا من ترك الأمر على هذه الصورة، حتى لا يكون هناك استغلال متعمد لحاجة الناس إلى الخدمات الصحية في هذه المستشفيات نظرا للجوء الكثير من المرضى لها إما بسبب المواعيد البعيدة لبعض التخصصات او بسبب الازدحام الذي تشهده أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية.
في هذا الإطار، يجب أن تكون هناك لجنة مختصة من قبل الوزارة تحدد رسوم الكشف وتكون ملزمة للعيادات والطوارئ، وتكون كذلك في حدود المستوى المعقول ما بين 10 دنانير و15 دينارا، وكذلك الحال للعيادات التخصصية تكون بحد أقصى 30 دينارا بدلا من ترك أسعارها دون تحديد.
الأمر بصفة عامة يحتاج إلى تدخل المسؤولين في الوزارة لمعرفة مكامن الخلل التي ساهمت في هذا الارتفاع في بعض الأماكن، ومنا الى من يهمه الأمر.

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