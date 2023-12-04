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هل أنت مدير أم قائد؟

12/4/2023 4:36:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في أغلب الأحيان، يربط الأشخاص القيادة بمنصبهم في المنظمة، لكن في الواقع القيادة لا علاقة لها بالألقاب، كما أنها لا تقتصر على السمات الشخصية مثل الرؤية الأفضل أو الشخصية الكاريزمية.
قبل بضع سنوات، قام بعض رواد الأعمال بإنشاء شركات، ثم عينوا مديرين لإدارة عملياتهم، لكن في الوقت الحاضر، يبدو أن جزءا كبيرا من نظامنا التعليمي موجه نحو تعليم إدارة الأعمال، حيث تستمر العلوم الاجتماعية في الكشف عن عيوب هذه الأيديولوجيات القديمة. في الأصل لم يكن هناك تمييز بين الإدارة والقيادة، وهذا ليس الواقع كما تظهره الأبحاث. ومع استمرار تغير أماكن العمل بسرعة واحتوائها على المزيد من التنوع، يجب علينا أيضا التكيف مع الأوقات الحالية وتعلم كيفية التعامل مع غرائزنا.
في الأزمان السالفة، كانت النخبة فقط هي التي تمتلك الثروة لمواصلة تعليمها، وبالتالي حياتهم المهنية. وهذا ما يفسر سبب ظهورهم في العصور الماضية «منبوذين»، إذ كانوا من القلائل الذين يعرفون كل الإجابات، والأغلبية لا تعرفها. كان هناك تسلسل هرمي واضح ومتميز للمعرفة يأتي مع لقبك، مفاده أنه كلما ارتفع منصبك كنت أكثر صحة. مع ذلك، وفي موقع العمل اليوم، ينصحنا العلماء بالابتعاد عن هذه الافتراضات لأنها ثنائية للغاية، إذ من الواضح أنها أحادية البعد. كما يجادل العلماء أيضا أن هذا النمط من الإدارة القديمة مقيد عندما يتعلق الأمر بالتنوع، وهو محبط للغاية كونه يؤثر على ديناميكيات الفريق بشكل سلبي، كما تكشف معظم الأبحاث.
بالإضافة إلى ذلك، ومع استمرار التكنولوجيا في التسلل إلى حياتنا، يمكن لأي شخص تعلم أي شيء من أي مكان. لهذا، فإن الحصول على شهادات أكاديمية أو ألقاب أعلى من الآخرين في موقع العمل أمر لا يخول الرؤساء بالضرورة بتجاوز آراء الآخرين.
في موقع العمل اليوم، يتوقع الأشخاص المساهمة بخبراتهم ومعارفهم في الرؤية الشاملة، بغض النظر عن لقبهم أو درجتهم العلمية أو حتى أعمارهم، حيث إنها كلها تعتبر تحت مظلة التنوع الأوسع. وهذا يعني أننا لا يجب أن نتجاهل احترام أولئك الذين يتقلدون مناصب أعلى، لكن العامل المميز هو أن الاحترام هو طريق ذو اتجاهين، والقائد الجيد سيكون دائما قدوة يحتذى بها. هذه الأخلاقيات البسيطة هي العامل الحاسم فيما إذا كنت مديرا أو قائدا. تشمل التحديات التقليدية الأخرى التي يواجهها المدير النموذجي في عدم الشفافية عند اتخاذ القرارات، والخطأ الكلاسيكي المتمثل في التصرف بشكل متهور وطفولي ودفاعي عندما يتحداه زملاؤه.
لهذا، عند التفكير فيما إذا كنت قائدا أو مديرا، حاول أولا معرفة حافة الطيف الذي تنتمي إليه، لأنه من المؤكد أن كلا المفهومين يتداخلان، ولهما واجبات مشتركة، لكن موقع العمل الصحي سيضم دائما القائد بداخلك. هناك أيضا كثير من الموارد، حيث يمكن أن يساعد التدريب في تحديد عاداتنا، ويحولنا إلى ما يحتاج إليه المستقبل، المزيد من القادة، وعدد أقل من المديرين.

dr_randa_db@

MENAFN04122023000130011022ID1107530164

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