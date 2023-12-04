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الصديق الصدوق

12/4/2023 4:36:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) الصداقة مفهوم مهم للغاية على مستوى الأفراد والجماعات والدول والأوطان، بل حتى تبدو محاسنها وما تتركه من تأثير جيد بين كائنات أخرى غير الإنسان، ما يشبه علاقة الصداقة بين الطيور والحيوانات، وكل من الأجناس التي يكون بين أفرادها تواصل وتفاعل.
وتعد علاقة الصداقة من جملة أمور تأثرت بمظاهر الحياة الحديثة والتقدم التكنولوجي والانترنت واستخدام الهواتف الذكية، حيث أصبح الكثيرون يجدون في الهواتف الذكية بديلا عن الأصدقاء معظم الوقت، وكما كان الكتاب قديما من خير الأصدقاء، أصبح الهاتف والانترنت من أكثر الوسائل استهلاكا لوقت الإنسان لاسيما الشباب.
لكن ذلك لا يلغي أبدا ما للصداقة وللصديق الصدوق من قيمة كبيرة، فقد وردت كلمة الصديق في كتاب الله مرتين، تؤكدان على أهمية هذه العلاقة، ففي المرة الأولى بسورة النور الآية 61 شرع الله سبحانه وتعالى جواز الأكل من بيت الصديق واعتباره في مكانة تداني الأقارب، حيث أوضحت الآية أنه لا حرج أن يأكل المرء من بيت ابنه أو أبيه، أو أمه، أو أخيه، أو أخته، أو عمه، أو عمته، أو خاله، أو خالته، وكذلك له أن يأكل إن أراد إن أعطاه صاحب البيت مفتاح بيته، أو أن يأكل من بيت صديقه، إن كانوا جميعا لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك، تقول الآية (لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا).
وهكذا جاء الصديق في مرتبة مساوية لأقرب الأقرباء.
أما المرة الثانية لورود كلمة الصديق في القرآن فقد جاءت عند وصف حال المشركين في النار وهم يصرخون (فما لنا من شافعين ولا صديق حميم) ـ الشعراء: 100 و101)، ولفضيلة العلامة محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، كلام قيم في هذا الخصوص حيث قال في التفريق بين الشافع والصديق إنه عليك أن تطلب من الشافع حتى يشفع لك، أما الصديق، لاسيما الحميم، فإنه لا ينتظر الطلب منه، بل إنه يبادرك بالمساعدة دون طلب.
في النهاية، نقول لأبنائنا من أجيال النت إن الصداقة كنز يعرف قيمتها من جربها، ومن أفضل ما يمكن أن يساعدك على مصاعب الحياة ومواقفها القاسية صديق صدوق يعينك ويهون عليك الأمور، وصدق من قال «رب أخ لك لم تلده أمك».
رزق الله الجميع صداقة مخلصة تدوم وتستقيم معها الأحوال، اللهم آمين يا رب العالمين.

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