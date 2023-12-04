الزعيم يغرد وحيدا والجزائيات بالجملة

الزعيم يغرد وحيدا والجزائيات بالجملة
التاريخ
12/4/2023 4:22:34 AM
(MENAFN
- Al Watan) وسع متصدر الدوري الهلال الفارق بينه وبين النصر ((الثاني)) إلى 7 نقاط، بعدما أوقف انطلاقته وكسبه في الديربي الكبير، وعاد الأهلي والاتحاد إلى سكة الانتصارات، وواصل الشباب والاتفاق نتائجهما السيئة، بينما النتائج الكبيرة تستمر، والجزائيات تتواصل بكثافة. وقاد 4 حكام أجانب 4 مواجهات، وظهرت البطاقة الحمراء مرتين. وعلى الرغم من غيابه عن التسجيل، واصل قائد النصر، البرتغالي كريستيانو، صدارة الهدافين. كل ذلك كشفته الجولة الـ15 لدوري روشن
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