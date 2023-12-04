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الزعيم يغرد وحيدا والجزائيات بالجملة

12/4/2023 4:22:34 AM
(MENAFN- Al Watan) وسع متصدر الدوري الهلال الفارق بينه وبين النصر ((الثاني)) إلى 7 نقاط، بعدما أوقف انطلاقته وكسبه في الديربي الكبير، وعاد الأهلي والاتحاد إلى سكة الانتصارات، وواصل الشباب والاتفاق نتائجهما السيئة، بينما النتائج الكبيرة تستمر، والجزائيات تتواصل بكثافة. وقاد 4 حكام أجانب 4 مواجهات، وظهرت البطاقة الحمراء مرتين. وعلى الرغم من غيابه عن التسجيل، واصل قائد النصر، البرتغالي كريستيانو، صدارة الهدافين. كل ذلك كشفته الجولة الـ15 لدوري روشن

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