تاليس تكمل الاستحواذ على إمبيرفا، مما يخلق شركة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني

قال باتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تاليس : "يعد الاستحواذ على شركة إمبيرفا الأمريكية يومًا مهمًا لشركة تاليس، حيث يمثل خطوة جديدة في توسيع قدرات الأمن السيبراني العالمية للشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم. نحن متحمسون للغاية للترحيب بفرق إمبيرفا في تاليس. سيخلق الجمع بين قيم كياناتنا والتزامنا المشترك بمستقبل من الثقة أوجه تآزر كبيرة وفرص عمل وابتكارات سوقية رئيسية. مع التهديدات السيبرانية المتزايدة باستمرار ضد البنية التحتية الرقمية للأعمال والحكومة، أصبحت تاليس الآن في وضع فريد لمساعدة العملاء على حماية قلب نظامهم البيئي الرقمي: التطبيقات والبيانات والهويات".

الأمن الذي يركز على البيانات ويمتد عبر التطبيقات والبيانات والهويات

ستساعد تاليس وإمبيرفا العملاء على مواجهة تحديات الأمن السيبراني التي زادت بسرعة من حيث التكرار والشدة والتعقيد، مع الحلول الأكثر شمولية لأوسع نطاق من حالات استخدام التطبيقات وأمن البيانات والهوية . من المتوقع أن تنمو قطاعات السوق الثلاثة هذه مجتمعة بشكل كبير في السنوات القادمة. وفقًا لتوقعات المحللين، من المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق المستخدم النهائي في جميع أنحاء العالم حوالي 20 مليار دولار في عام 2024.

مع إضافة إمبيرفا، تقدم محفظة تاليس الموسعة للأمن السيبراني الآن مجموعة متكاملة للغاية من الحلول لمساعدة العملاء على تأمين التطبيقات والبيانات والهويات عبر نظامهم البيئي الرقمي بأكمله:



أمان التطبيق : حماية موحدة لكل تطبيق وواجهة برمجة تطبيقات في السحابة أو في أماكن العمل أو في نموذج هجين. تتضمن مجموعة المنتجات الرائدة في السوق جدار حماية تطبيقات الويب (WAF)، وحماية هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS)، والحماية المتقدمة لبرامج البوت، وأمن واجهة برمجة التطبيقات (API)، وشبكة توصيل المحتوى الصديقة للمطورين (CDN)، والحماية الذاتية لتطبيقات وقت التشغيل (RASP).

أمن البيانات : حماية ومراقبة الوصول إلى البيانات الحساسة في أي مكان سواء أثناء الراحة أو الحركة أو الاستخدام. تتضمن مجموعة المنتجات منصة أمان بيانات سايفر تراست، ونسيج أمان بيانات إمبيرفا، بالإضافة إلى وحدات أمان أجهزة لونا وباي شيلد، والتي غالبًا ما تستخدم كجذر للثقة بعمليات التشفير. إدارة الهوية والوصول : وصول سلس وآمن وموثوق به إلى التطبيقات والخدمات الرقمية للعملاء والموظفين والشركاء. تتضمن مجموعة المنتجات منصة الهوية وان ويلكم والوصول الموثوق لشبكة الإنترنت الآمنة.

قال جيسبر ترول، الرئيس التنفيذي لشركة إكسكلوسيف نيتوركس : " بوصفنا شريكًا طويل الأمد لكل من تاليس وإمبيرفا، يسعدنا في إكسكلوسيف نيتوركس الجمع بين شركتين نعرفهما ونقدرهما". "يمثل هذا الاستحواذ خطوة رئيسية في طموح تاليس لتصبح رائدة عالمية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز قوتها في أمن البيانات والتوسع في سوق أمن التطبيقات المزدهر. مع عرض القيمة المشترك الجديد هذا، ستكون تاليس في وضع فريد لتقديم حلول أكثر ابتكارًا وفعالية لمواجهة تحديات الأمن والامتثال المتزايدة التي تواجهها المنظمات في جميع أنحاء العالم".

هذا هو الاستحواذ التاسع لتاليس في مجال الأمن الرقمي على مدى السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عملية استحواذ في تاريخ المجموعة بعد جيمالتو ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأمن الرقمي. بعد الانتهاء من عمليات الاستحواذ على تيسيرنت ، اللاعب الرائد في مجال الأمن السيبراني في أستراليا، و S21sec & Excellium ، وهما لاعبان رئيسيان في مجال استشارات الأمن السيبراني والتكامل والخدمات المدارة في أوروبا، ووان ويلكوم ، الشركة الأوروبية الرائدة في إدارة هوية العملاء والوصول، فإن دمج إمبيرفا داخل تاليس سيضع أعمال الأمن السيبراني للمجموعة كواحدة من أفضل 5 قادة عالميين في مجال الأمن السيبراني.

تاليس في أمريكا الشمالية

مع 6200 موظف1 وإيرادات بقيمة 2.4 مليار يورو2 في أمريكا الشمالية في عام 2022، وحوالي 50% من الأسهم الحرة التي يمتلكها المساهمون الأمريكيون، تتمتع تاليس بالفعل بحضور قوي في المنطقة. يزيد الاستحواذ على إمبيرفا من القوى العاملة في مجال الأمن الرقمي في تاليس في أمريكا الشمالية بمقدار الثلث تقريبًا.

تستثمر تاليس كل عام 4 مليارات يورو في البحث والتطوير، منها مليار يورو ممولة ذاتيًا 3. تلتزم المجموعة التزامًا تامًا بدعم عملاء إمبيرفا وزيادة حلولها من خلال الابتكارات المتسارعة. كونها شركة خبيرة في مجال الابتكارات، تمتلك تاليس ما مجموعه 20000 براءة اختراع في محفظتها، أكثر من 50% منها تشمل التقنيات الرئيسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والأمن السيبراني، والبيانات الضخمة، والسحابة، والواقع المعزز، وتقنيات الكم.