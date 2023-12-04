استراتيجية الرياض ومشروع العالم إكسبو 2030

(MENAFN
- Al Watan) تم اختيار العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 وكان التركيز على مستقبل مزدهر ومستدام، وذلك بعد تحقيق نجاح مع المنافسين من مدينة روما الايطالية وبوسان في كوريا الجنوبية. ومن المتوقع تجاوز إعداد المهتمين والزائرين عشرات الملاييين.
وقد اختار العالم الرياض لممكنات عدة رسمتها الاستراتيجية وجاري العمل عليها وتنفيذها من خلال مشاريع تشمل البنية التحتية الجديدة في العاصمة الرياض مترو الرياض ومطار الملك سلمان القيد الانشاء حاليًا والذي تبلغ مساحته 57 مليون متر مربع وسيكون من ضمن إحدى أكبر المطارات في العالم، ومن المتوقع أن تربط العاصمة بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2025).
أيضًا يوجد شبكة طرق عبر المترو لتسهيل حركة السير بدءًا من مطار الملك سلمان إلى جميع الفنادق. بالإضافة إلى مشروع القدية الذي تبلغ مساحته 366 كم2 والذي تم توقيع عقود لهذا المشروع تجاوزت 2 مليار ريال سعودي في عام 2020م. وأيضًا هناك مشروع يهتم بجانب تحسين جودة حياة المواطن ورفع نسبة تملك المواطنين المنازل بنسبة 79% بحلول عام 2030م، واخيرًا من المشاريع الجاذبة إحدى المشاريع الكبرى مشروع الدرعية بقيمة تجاوزت 236 مليار ريال سعودي الذي يوفر العديد من الفرص السياحية والسكن والعمل والتسوق والمطاعم وغيرها.
والزائر لمعرض إكسبو يستطيع أن يتنقل للمشاريع الكبرى في السعودية مثل نيوم والعلا والبحر الأحمر حيث ينعم الزائر بتنوع في المشاريع من حيث المكان والطبيعة، فمشروع البحر الأحمر الذي تجاوزت مساحته 28 ألف كم2 على ساحل البحر الأحمر يضم 90 جزيرة من المتوقع في عام 2030 م أن يوفر 50 منتجعًا يضم أكثر من 8000 آلاف غرفة و1000 عقار سكني وكذلك من المشاريع الجاذبة مشروع نيوم الفريد من نوعه الذي يحتوي على سلسلة من المشاريع النوعية (ذا لاين، أو كساجين، وتروجينا وسندالة).
ونجد أن من بين مجموعة 20 دولة أصبحت الرياض الأسرع نموًا في اقتصادها، مع التركيز في زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى أكثر من الضعف.
ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان الرياض من 6.9 ملايين إلى ما بين 15 مليونًا و20 مليون نسمة بحلول عام 2030، والذي يجعلها ضمن أكبر 10 مدن من حيث عدد السكان في العالم. إضافة إلى موقع الرياض الاستراتيجي الذي يمكنها أن تكون مركزًا تجاريًا وماليًا ومركزًا للاتصال.
حيث يوجد أكثر من 68 مبادرة بقيمة إجمالية تبلغ 91.7 مليار دولار كانت من نصيب الرياض متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وهناك برنامج لتطوير النقل العام الرئيسي في الرياض، والذي يهدف إلى إنشاء أكبر نظام مترو في العالم، يمتد بطول 167 كم عبر العاصمة.
إن الهدف من إقامة مشروع إكسبو في المملكة في الرياض تحت شعار ((عصر التغيير: معًا من أجل غدٍ مستشرف)) في الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031 هو توفر فرصة فريدة ودولية للمشاركة في الدبلوماسية الثقافية والتفاعل مع البلد المضيف والمشاركين الآخرين والسياح المحتملين والشركاء
التجاريين والمستثمرين، بالإضافة إلى توفير منصة فريدة للشركات لزيادة نجاح العلامة التجارية من خلال المشاركة والتفاعلات.
مدينة الفرص الرياض الواعدة الاستثمارية تتنافس مع كبرىات عواصم العالم في مشاريع تحقق متانة في البنى التحتية وجودة حياة في المسكن وأنسنة المدن، ورفاهية وسياحية في الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية والتاريخية.
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