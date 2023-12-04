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استراتيجية الرياض ومشروع العالم إكسبو 2030

12/4/2023 4:17:39 AM
(MENAFN- Al Watan) تم اختيار العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 وكان التركيز على مستقبل مزدهر ومستدام، وذلك بعد تحقيق نجاح مع المنافسين من مدينة روما الايطالية وبوسان في كوريا الجنوبية. ومن المتوقع تجاوز إعداد المهتمين والزائرين عشرات الملاييين.
وقد اختار العالم الرياض لممكنات عدة رسمتها الاستراتيجية وجاري العمل عليها وتنفيذها من خلال مشاريع تشمل البنية التحتية الجديدة في العاصمة الرياض مترو الرياض ومطار الملك سلمان القيد الانشاء حاليًا والذي تبلغ مساحته 57 مليون متر مربع وسيكون من ضمن إحدى أكبر المطارات في العالم، ومن المتوقع أن تربط العاصمة بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2025).
أيضًا يوجد شبكة طرق عبر المترو لتسهيل حركة السير بدءًا من مطار الملك سلمان إلى جميع الفنادق. بالإضافة إلى مشروع القدية الذي تبلغ مساحته 366 كم2 والذي تم توقيع عقود لهذا المشروع تجاوزت 2 مليار ريال سعودي في عام 2020م. وأيضًا هناك مشروع يهتم بجانب تحسين جودة حياة المواطن ورفع نسبة تملك المواطنين المنازل بنسبة 79% بحلول عام 2030م، واخيرًا من المشاريع الجاذبة إحدى المشاريع الكبرى مشروع الدرعية بقيمة تجاوزت 236 مليار ريال سعودي الذي يوفر العديد من الفرص السياحية والسكن والعمل والتسوق والمطاعم وغيرها.
والزائر لمعرض إكسبو يستطيع أن يتنقل للمشاريع الكبرى في السعودية مثل نيوم والعلا والبحر الأحمر حيث ينعم الزائر بتنوع في المشاريع من حيث المكان والطبيعة، فمشروع البحر الأحمر الذي تجاوزت مساحته 28 ألف كم2 على ساحل البحر الأحمر يضم 90 جزيرة من المتوقع في عام 2030 م أن يوفر 50 منتجعًا يضم أكثر من 8000 آلاف غرفة و1000 عقار سكني وكذلك من المشاريع الجاذبة مشروع نيوم الفريد من نوعه الذي يحتوي على سلسلة من المشاريع النوعية (ذا لاين، أو كساجين، وتروجينا وسندالة).
ونجد أن من بين مجموعة 20 دولة أصبحت الرياض الأسرع نموًا في اقتصادها، مع التركيز في زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى أكثر من الضعف.
ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان الرياض من 6.9 ملايين إلى ما بين 15 مليونًا و20 مليون نسمة بحلول عام 2030، والذي يجعلها ضمن أكبر 10 مدن من حيث عدد السكان في العالم. إضافة إلى موقع الرياض الاستراتيجي الذي يمكنها أن تكون مركزًا تجاريًا وماليًا ومركزًا للاتصال.
حيث يوجد أكثر من 68 مبادرة بقيمة إجمالية تبلغ 91.7 مليار دولار كانت من نصيب الرياض متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وهناك برنامج لتطوير النقل العام الرئيسي في الرياض، والذي يهدف إلى إنشاء أكبر نظام مترو في العالم، يمتد بطول 167 كم عبر العاصمة.
إن الهدف من إقامة مشروع إكسبو في المملكة في الرياض تحت شعار ((عصر التغيير: معًا من أجل غدٍ مستشرف)) في الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031 هو توفر فرصة فريدة ودولية للمشاركة في الدبلوماسية الثقافية والتفاعل مع البلد المضيف والمشاركين الآخرين والسياح المحتملين والشركاء
التجاريين والمستثمرين، بالإضافة إلى توفير منصة فريدة للشركات لزيادة نجاح العلامة التجارية من خلال المشاركة والتفاعلات.
مدينة الفرص الرياض الواعدة الاستثمارية تتنافس مع كبرىات عواصم العالم في مشاريع تحقق متانة في البنى التحتية وجودة حياة في المسكن وأنسنة المدن، ورفاهية وسياحية في الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية والتاريخية.

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