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انخفاض أسعار النفط

12/4/2023 4:17:39 AM
(MENAFN- Al Watan) عكست العقود الآجلة للنفط مسارها بعد ارتفاع لفترة وجيزة اليوم، فبحلول الساعة 0406 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.4 % إلى 78.39 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.65 دولار للبرميل منخفضة 42 سنتا، أو 0.6 %.
كما هبطت أسعار النفط أكثر من 2 % الأسبوع الماضي.

MENAFN04122023000089011017ID1107530072

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