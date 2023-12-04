انخفاض أسعار النفط

انخفاض أسعار النفط
التاريخ
12/4/2023 4:17:39 AM
(MENAFN
- Al Watan) عكست العقود الآجلة للنفط مسارها بعد ارتفاع لفترة وجيزة اليوم، فبحلول الساعة 0406 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.4 % إلى 78.39 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.65 دولار للبرميل منخفضة 42 سنتا، أو 0.6 %.
كما هبطت أسعار النفط أكثر من 2 % الأسبوع الماضي.
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