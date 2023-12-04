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مصرع 11 شخصًا إثر ثوران بركان في إندونيسيا

12/4/2023 4:17:38 AM
(MENAFN- Al Watan) لقي 11 شخصًا مصرعهم إثر ثوران بركان "ميرابي" بجزيرة سومطرة غرب إندونيسيا.
وذكر رئيس وكالة البحث والإنقاذ "ثمة 26 شخصًا لم يتم إجلاؤهم، عثرنا منهم على 14، هم ثلاثة أحياء و 11 قتيلاً ". وثار بركان في غرب إندونيسيا أمس، مطلقًا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر، مما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وذلك وفق ما أفاد مسؤولون.
فيما فرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترًا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.

MENAFN04122023000089011017ID1107530071

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