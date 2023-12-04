مصرع 11 شخصًا إثر ثوران بركان في إندونيسيا

(MENAFN
- Al Watan) لقي 11 شخصًا مصرعهم إثر ثوران بركان "ميرابي" بجزيرة سومطرة غرب إندونيسيا.
وذكر رئيس وكالة البحث والإنقاذ "ثمة 26 شخصًا لم يتم إجلاؤهم، عثرنا منهم على 14، هم ثلاثة أحياء و 11 قتيلاً ". وثار بركان في غرب إندونيسيا أمس، مطلقًا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر، مما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وذلك وفق ما أفاد مسؤولون.
فيما فرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترًا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.
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