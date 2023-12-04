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ماهي البكتيريا التنفسية المنتشرة حاليا في دول أوروبا وآسيا

12/4/2023 4:17:38 AM
(MENAFN- Al Watan) سجلت آسيا وأوروبا عودة ملحوظة لبكتيريا المفطورة الرئوية التي تؤدي إلى التهاب الجهاز التنفسي خصوصاً لدى الأطفال، إذ تشهد هاتان المنطقتان من العالم موجات وبائية دفعت السلطات الصحية والعلماء إلى الدعوة لتوخي الحذر من دون هلع.
*ماهي المفطورة الرئوية وما علاجها
تنتمي البكتيريا المعروفة من قبل إلى عائلة المفطورات (الميكوبلازما)، وتتسبب بالالتهاب الرئوي. وتُعدُّ العامل البكتيري الأكثر تسبباً، بعد المكورات الرئوية، بالالتهابات الرئوية الحادة في المجتمع.
ومن الأعراض الشائعة للإصابة بها السعال والحمى والصعوبات التنفسية.
تصيب كافة الأعمال لكن الأكثر عرضة للإصابة هم الشباب والأطفال
وتنتقل هذه البكتيريا بواسطة الرذاذ، أو المخالطة اللصيقة، وتستمر فترة الحضانة عموماً ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع.
تحصل الإصابات بعدوى الميكوبلازما الرئوية على مدار العام، إلا أنها أكثر شيوعاً في الصيف والخريف.
وقبل جائحة كوفيد، كانت هذه البكتيريا تتسبب بموجات وبائية دورية تحصل كل 3 إلى 7 سنوات تقريباً، وتعود آخرها إلى نهاية عام 2019 - مطلع 2020 في دول عدة، وخصوصاً في أوروبا وآسيا.
ومن ثم عادت المفطورة الرئوية إلى الظهور هذا الصيف، وتسارع تفشيها على نحو ملحوظ منذ بداية الخريف.
حيث جاء الإنذار الأول من الصين، حيث أفيد عن زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة في حالات التهابات الجهاز التنفسي، ومنها المفطورة الرئوية.
لاحظت دول آسيوية أخرى مثل كوريا الجنوبية ارتفاعاً مماثلاً.
وتم التبليغ عن زيادة في عدد الإصابات في أوروبا وفرنسا والدول الاسكندنافية وهولندا وايرلندا.
كما أوضحت الهيئة الصحية الفرنسية أن عدد الحالات في فرنسا، حيث تتفشى المفطورة الرئوية بشكل أكبر "منذ بداية الخريف"، تجاوز الإصابات التي سجلت عام 2022 وكذلك عام 2019، أي أن الوضع بلغ درجةً "وبائية".
وفي الدنمارك، تمثل الحالات الـ 541 المسجلة الأسبوع الفائت أكثر من ثلاثة أضعاف العدد المسجل قبل خمسة أسابيع، مما يدل على بلوغ "مستوى وبائي"، بحسب هيئة "إس إس آي" الصحية.
وقد أشارت منظمة الصحة العالمية في بيان عن التهابات الجهاز التنفسي في الصين أن المفطورة الرئوية تُعالَج بسهولة بالمضادات الحيوية، وخصوصاً الماكروليدات، ومنها أزيثروميسين.
ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى مراقبة وجود مقاومة للمضادات الحيوية، وخصوصاً أنها قد تزيد مع الموجة الحالية.

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